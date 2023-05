Una App aiuta le società sportive di Varese a noleggiare furgoni e auto per il trasporto

Al via l’iniziativa rivolta alle società sportive della città di Varese per favorire la mobilità sostenibile. Viene attivato il servizio Kinto Share, un noleggio a breve e medio termine di auto e van elettrici che avranno tariffe agevolate dedicate alle realtà sportive cittadine.

Il nuovo servizio è stato presentato nella mattina di giovedì 11 maggio a Palazzo Estense ed è stato attivato grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo Sport del Comune di Varese e Gruppo Novauto.

Un servizio che prevede di mettere a disposizione delle società sportive della città un servizio di car sharing con una flotta di vetture elettriche a disposizione, circa una decina, con tariffe agevolate e con mezzi ibridi.

«Un’iniziativa pensata per favorire le associazioni e società sportive della città con un’attenzione alla sostenibilità ambientale – spiega l’assessore allo Sport Stefano Malerba -. Partecipiamo con un patrocinio gratuito a questa iniziativa privata con l’idea di aiutare le associazioni sportive nel trasporto e nel movimento cosa che può risultare difficile o non sostenibile». Circa 250 le società sportive del territorio che ne potranno beneficiare, con circa 8mila atleti iscritti.

Coloro che sono interessati possono iscriversi al servizio e utilizzare la App ideata per «andiamo a colmare un problema che hanno tante società», spiega Vincenzo Micalizzi, direttore generale di Gruppo Novauto, che aggiunge: «Ringraziamo Comune di Varese per il patrocinio e siamo felici per il supporto dimostrato verso il progetto” – racconta –. L’iniziativa, della durata di un anno, nasce con lo scopo di agevolare tutte le organizzazioni con esigenza di mobilità ed avvicinare sempre di più i cittadini alla guida ecosostenibile promossa da Toyota. Siamo già presenti con alcune società e vogliamo rafforzare il nostro impegno sul territorio».

Le società sportive interessate all’iniziativa potranno compilare il modulo di iscrizione al servizio fornito da Comune di Varese ed inviarlo al Gruppo Novauto all’indirizzo mail info@grupponovauto.it per finalizzare la registrazione al servizio e l’attivazione delle tariffe dedicate. Infine, una volta registrata la società, basteranno pochi click per avere a disposizione un mezzo adatto alle proprie esigenze.