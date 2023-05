Una casa per le start up innovative: accordo tra Cna Smart Club e VareseNext

CNA Smart Club, divisione di consulenza strategica e di innovazione aziendale di CNA Varese la cui sua missione è quella di aiutare le piccole e medie imprese e le start-up a progettare e realizzare il loro futuro, ha fino ad ora offerto alle imprese associate un importante servizio di mentoring aziendale per comprendere e valutare insieme ad esperti e imprenditori criticità, opportunità e progetti della propria azienda.

Quella di CNA Smart Club è una consulenza strategica e di “innovazione aziendale” per supportare startuppers e imprenditori a fronteggiare il cambiamento e a coglierne le opportunità, per aiutare le imprese a sviluppare il controllo di gestione e la pianificazione strategica, per erogare formazione finanziaria e manageriale per valorizzare e far crescere le risorse interne: tutti servizi fondamentali per la crescita dell’impresa ma, per ora, immateriali.

Ora però è stato siglato un accordo di collaborazione con VareseNext, che permette di dare un aiuto anche fisico alle nuove aziende: Varesenext è infatti un incubatore di startup innovative specializzato in economia circolare e tecnologie digitali che ha una sua sede fisica a Varese in via Piermarini 26 e la capacità di accogliere start up o aziende che hanno necessità di un business dinamico. Fornisce quindi i servizi “fisici” per la piccola azienda e la start up, come un ufficio, il servizio di pulizia, la rete internet o il servizio di stampa.

La collaborazione tra CNA e Varese Next permette alle imprese di accedere ad una serie di servizi e risorse utili per lo sviluppo del proprio business, come ad esempio programmi di formazione e supporto alla creazione di reti di contatti e di partnership strategiche, ma anche affitto di uffici, officine e magazzini per gli associati CNA, con qualcosa in più: insediarsi in Varese Next consente di far parte di un ecosistema in cui sono inclusi tutti i servizi necessari in un unico canone mensile, lasciando alle aziende la possibilità di concentrarsi sulla propria attività. L’affitto include infatti spese come pulizie, energia, riscaldamento e servizi accessori come sale riunioni, internet veloce e servizio di stampa.

La sinergia tra CNA e Varese Next favorisce inoltre la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nella provincia di Varese, attraverso la condivisione di conoscenze e competenze tra i membri delle due organizzazioni. Questo contribuisce a creare un ecosistema virtuoso in cui le startup possono crescere e svilupparsi in modo sostenibile, generando benefici per l’intera comunità locale: la partnership tra CNA e Varese Next rappresenta un’opportunità unica per le startup innovative della provincia di Varese, che possono beneficiare della collaborazione tra due realtà impegnate a supportare e promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità nel territorio.