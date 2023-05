Una delegazione del Comune di Varese a Torino: “Più diritti per le famiglie omogenitoriali”

Anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore Rossella Dimaggio e la presidente della Commissione Servizi sociali Mariagrazia D’Amico erano presenti nella giornata di venerdì 12 maggio a Torino, insieme a oltre 300 sindaci da tutta Italia, per chiedere più diritti per le famiglie omogenitoriali. L’incontro si è svolto al Teatro Carignano di Torino e ha visto, fra gli altri, anche la presenza dei primi cittadini di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari. La mobilitazione nasce in seguito allo stop alle trascrizioni all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali.

«In questi anni – spiega il sindaco Galimberti – non ho mai fatto alcuna trascrizione perché non c’era, e non c’è tuttora, una norma che lo consenta. Ma queste coppie e questi bambini esistono, fanno parte della realtà delle nostre città e del nostro Paese. Il Parlamento che ha il compito di approvare leggi nell’interesse dei cittadini, deve assumere la norma e riconoscere il diritto di tutti i bambini».

Contro la decisione di sospendere la registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali è intervenuto di recente anche il Parlamento europeo.

«Non si può ignorare l’esistenza di qualcosa che c’è già, esiste – dicono l’assessora Dimaggio e la consigliera D’Amico – oggi dunque, siamo a Torino in difesa prima di tutto dei diritti dell’infanzia e di tutti i bambini, e per ribadire la necessita del riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali».