Una festa a Varese con l’Avis per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Il 10 giugno ai Giardini Estensi un momento di festa per i più piccoli, denominato “Gioca con Avis” con gonfiabili, bolle giganti e tanto divertimento. Al pomeriggio le premiazioni per i donatori

Una festa per grandi e piccoli in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Per celebrare l’evento Avis Comunale Varese ha voluto organizzare una manifestazione per stare di nuovo insieme, per riprendere in pieno le attività sospese dalla pandemia.

Appuntamento sabato 10 giugno ai Giardini Estensi: fin dal mattino ci sarà un momento di festa per i più piccoli, denominato “Gioca con Avis” con gonfiabili, bolle di sapone giganti e tanto altro. Avis sarà presente per accogliere la cittadinanza e promuovere la donazione di sangue.

Sarà anche l’occasione per premiare i donatori con la consegna delle benemerenze Avis. Nel pomeriggio, nella tensostruttura dei Giardini Pubblici ci saranno le premiazioni, secondo il regolamento nazionale. Seguirà un aperitivo riservato ai donatori di sangue.

«Il nostro auspicio è che sempre più persone possano conoscere l’importante realtà della donazione, che garantisce l’apporto di sangue e altri emocomponenti salvavita – spiega il presidente di Avis Comunale Varese Giorgio Curaggi -. La donazione di sangue è un gesto volontario, gratuito, anonimo e consapevole, inteso come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e civismo. Il donatore è promotore di un primario servizio socio-sanitario che contribuisce a diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute».