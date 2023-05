Una giornata dedicata alla bici per i bambini dell’Aquilone di Cassano Magnago

I bambini di Cassano Magnago non solo si godranno l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia ma – almeno quelli della scuola dell’infanzia “Aquilone” – avranno la fortuna di trascorrere alcune ore per approfondire la conoscenza delle proprie biciclette.

Tra le tante iniziative collaterali legate al grande evento sportivo c’è infatti una giornata tutta dedicata al “pedale” per i bambini che frequentano questo istituto: venerdì 19 maggio i piccoli trascorreranno parte del tempo per una lezione sulla sicurezza stradale, in particolare per ciò che riguarda i ciclisti. Inoltre ci saranno prove pratiche che comprendono l’uso del casco e delle piste ciclabili, una parte legata alla manutenzione (compresa la sostituzione della camera d’aria), una all’abbigliamento dei corridori e una “merenda del corridore” che simulerà quella degli atleti.

Sulla pista ciclabile interna al giardino delle scuola, inoltre, le sei classi (per un totale di 125 bambini) pedaleranno per la prova pratica in bicicletta. Saranno accompagnati da Gabriele Colombo, Ilaria Benati e Paolo Gallivanone, che seguirà tutta la parte teorica e illustrerà l’auto ammiraglia al seguito delle gare spiegandone il funzionamento.