Una notte al liceo Cairoli di Varese tra letteratura, teatro, filosofia, storia e fotografia

Finita l’emergenza sanitaria, i licei classici di tutt’Italia ripropongono la “notte nazionale del liceo classico”. Tra i partecipanti alla IX edizione anche il Cairoli di Varese che ripristina una tradizione avviata nel 2015 seguendo l’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino. L’intento è quello di dimostrare che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola. Chi si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Quest’anno si celebrerà venerdì 5 maggio in 355 licei classici. La grande novità di questa edizione è che ai licei italiani si sono uniti per la prima volta 9 licei stranieri, di cui due della Francia (addirittura uno di questi della remota Isola della Réunion), uno della Germania, due della Grecia, uno della Spagna e tre della Turchia.

Il Cairoli, venerdì 5 maggio aprirà le sue porte dalle 19.00 alle 22.30 ( le altre scuole lo faranno dalle 19.00 alle 24.00, ma per mancanza di personale ATA ) coinvolgendo il pubblico in una serata con gli studenti tra mostre, performance teatrali, reading sul tema della pace e presentazione di libri.

“τά τ ̓ ἐόντα τά τ ̓ ἐσσόμενα πρό τ ̓ ἐόντα – Passato, presente e futuro”

Programma della serata

Ore 19.00- atrio di via Dante: breve saluto e lettura della poesia vincitrice del concorso letterario nazionale indetto dal comitato della notte nazionale.

Ore 19.15- Aula di 5D: apertura della mostra fotografica “Una storia dietro l’obiettivo” a cura della professoressa Tanco Michela e degli studenti della classe 5A.

Dalle ore 19.15 alle ore 20.00- Aula Prina: “Piccolo Agone Placidiano: consegna attestati e premiazione ai partecipanti del liceo classico Cairoli” Lettura delle migliori traduzioni dei testi proposti a cura delle professoresse Vittoria Criscuolo e Angela Romano.

Dalle 19.15 alle 20.15- aula di 4A: laboratorio ludico sul percorso preistorico e protostorico del museo archeologico di Varese, a cura della professoressa Francesca Urizzi con gli studenti della classe 4F.

Dalle 19.30 alle 20.45- Aula di 2G:”PAIX, s.f.(Droit nat. Politique.& moral) letture per la pace a cura della professoressa Michela Barbaro e alcuni studenti delle classi 1D e 3D

Dalle ore 20.00 alle ore 21.00-Aula di 5A: “Simposio: un’esperienza tra cultura e cibo” a cura delle studentesse Bai Valeria, Brischetto Chiara, Colombo Lara, Damiani Sara, Rouas, Marwa della classe 2A.

Dalle ore 20.15 alle ore 21.00- Aula Prina: “Cuore” a cura della professoressa Rossella Frapiccini con gli alunni della classe 5F.

Ore 20.30- Aula di VD secondo momento di presentazione della mostra fotografica.

Ore 20.30- Aula di 4D: presentazione del romanzo “I cristalli di Allah” del professor Mauro Vallini.

Dalle 20.45 alle 21.30- Aula di 2G: “Guerra e pace” letture a tema a cura della professoressa Angela Romano e degli studenti della classe 2C.

Dalle ore 21.00 alle ore 22.00-Aula di 4A: “Calogero Marrone: un eroe del passato, un modello per il nostro presente e futuro” a cura della professoressa Monica Iori e degli studenti delle classi 1E e 2E.

Ore 22.00-Atrio di via Dante: lettura con commento di un passo delle Argonautiche di Apollonio Rodio a cura del professor Michele Guidi.

Per tutta la serata si potrà visitare la mostra sulla Collezione scientifica presente nei laboratori di chimica allestita dagli studenti della classe IIG coordinati dalla prof.ssa Ongaro

Gli ingressi d’accesso al Liceo saranno da via Dante 11 e dal parcheggio del Bar in via Morselli.