Una notte al museo: il “chiostrino” della Studi Patri di Gallarate apre sabato notte

Per la “notte europea dei musei”, sabato 13 maggio anche il museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri aprirà in via straordinaria fino a mezzanotte, con possibilità di visite guidate.

Non è per l’unica attività del giorno al “chiostrino” di via Borgo Antico 4: già al pomeriggio, alle ore 16:45, sarà aperto per la presentazione del libro “il rebus di Gallarate”.

Giovedì sera invece il museo ha ospitato la presentazione del libro “Fotografia: la vestale della memoria” di Salvatore Benvenga.