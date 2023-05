Una “partitella” al Bergora? Ora il campo da calcio si può prenotare

Il nuovo campo da calcio a sette in sintetico del parco Belgora (o Bergora come viene più spesso chiamato) si può prenotare per partite e “partitelle”.

Lo ha reso noto il Comune di Buggiate, che sul sito pubblica il regolamento. Ecco cosa occorre fare: per la prenotazione del campo da calcio a 7 Emanuele Riboli al parco Belgora è necessario consultare e selezionare l’orario al seguente link , saranno visibili solo gli orari disponibili tra le 19.00 e le 23.00 ogni giorno della settimana.

Una volta selezionato l’orario si può prenotare il campo indicando le informazioni di contatto (e-mail e numero di telefono) e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. Una volta prenotato l’orario prescelto si riceverà una mail di conferma e l’appuntamento sarà inserito nel calendario.

Entro 24 ore si riceverà una mail con il bollettino pago PA per effettuare il pagamento on-line, in posta o presso le tabaccherie. Per confermare definitivamente la prenotazione è necessario inviare la ricevuta del pagamento alla mail:

comune-buguggiate@gmail.com o rispondendo alla mail ricevuta con il bollettino. Si ricorda di esibire la ricevuta di pagamento all’addetto all’apertura del campo all’inizio dell’orario prenotato.

Le tariffe sono le seguenti:

– 1 ora con utilizzo spogliatoi: 98 €/ora

– 1 ora senza utilizzo spogliati: 77 €/ora

Si segnala che al momento gli spogliatoi non sono utilizzabili e quindi la tariffa applicata è pari a 77 €/ora.

La prenotazione potrà essere cancellata in qualsiasi momento prima dell’avvenuto pagamento. Dopo l’avvenuto pagamento dovrà essere inviata una mail a:

comune-buguggiate@gmail.com

indicando la motivazione per l’annullamento e si riceverà una mail con le indicazioni per riprogrammare l’orario o ricevere il rimborso. L’ora prenotata non potrà in alcun modo essere rimborsata dopo l’orario di inizio della prenotazione a meno di cause tecniche imputabili agli addetti comunali all’apertura del campo.

Per informazioni o comunicazione scrivere un messaggio whatsapp al numero comunale 331.7516036