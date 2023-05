A Cassano Magnago una settimana di lavori per le asfaltature del Giro d’Italia

A Cassano Magnago è la settimana dei grandi lavori per le asfaltature sull’asse centrale della città, interessato dall’arrivo del Giro d’Italia, previsto il 20 maggio prossimo: l’asse via Aldo Moro-via Marconi, dal centro verso Sant’Anna, è tutto un cantiere.

Che richiederà ancora una settimana di lavori, salvo imprevisti con il mete: «Le asfaltature dovrebbero finire per venerdì prossimo, poi partiremo con la segnaletica orizzontale, che faremo la notte» spiega l’assessore ai lavori pubblici Rocco Dabraio.

«Sulla via Salvo D’Acquisto si parte lunedì e anche qui richiederà almeno fino a venerdì». Quest’ultima via non è un asse di attraversamento, ma l’area periferica tra case e campo sportivo, che verrà usata come area di servizio per il gran finale della corsa.

I lavori comportano qualche rallentamento e polvere, c’è anche un semaforo provvisorio che regola la marcia a senso alternato all’altezza di Sant’Anna e dell’area feste.

Qualche coda qui si registra e anche il sindaco Pietro Ottaviani ha ammesso che questa fase pre-gara ha irritato alcuni: «So che ci sono un po’ di malumore: il 21 sarà tutto finito e avremo una Cassano più bella».

Se qualche disagio c’è, l’assessore Passuello è convinto che non creino problemi reali: «Le contestazioni si pensava ci fossero, ma non mi pare. Tutti capiscono che tutti i lavori e le infrastrutture rimarranno».

Tra queste anche l’ammodernamento di alcune rotonde, con tanto di opere celebrative della corsa rosa. «Settimana prossima verrà completato l’intervento sulla rotonda del Tigros, appena prima dell’arrivo del Giro metteremo il monumento celebrativo alla rotonda accanto ai giardinetti Falcone e Borsellino». Qui è stato spostato anche un albero: «Mi è spiaciuta la polemica sul l’abete spostato, non tagliato. Non si sono mai resi conto che da dieci anni mettiamo giù un centinaio di piante nuove».

In ogni caso queste due settimane richiederanno ancora lavori: «Siamo all’ultimo chilometro, bisogna essere concentratissimi, vogliamo arrivare perfetti al traguardo» dice ancora Dabraio, con metafora ciclistica (essendo stato corridore).

Dopo le asfaltature poi per il Giro scatteranno le chiusure al traffico, in alcune zone dalla sera del 19 maggio: qui sotto trovate l’articolo con tutti i dettagli e i tempi delle chiusure previste.