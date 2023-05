Una settimana di Scuola senza zaino alla primaria Galilei per apprendere esplorando

Per un’intera settimana, dall’8 al 12 maggio, gli alunni della della primaria di Avigno sono entrati a scuola senza libri di testo per apprendere in modo differente tra laboratori, giochi e incontri con esperti. Tutto grazie al progetto “Scuola senza zaino”, ormai consolidato da anni al plesso Galilei (Istituto Comprensivo Varese 3).

Galleria fotografica Bambini a Scuola senza zaino per una settimana ad Avigno 4 di 9

Giunti a fine settimana , i bambini sono diventati tutti dei piccoli esploratori: “Hanno scoperto intorno a loro i pericoli e i rischi da evitare e hanno toccato con mano la bellezza della natura e i suoi speciali metodi di riciclaggio”, raccontano le insegnanti. Grazie ai volontari della Protezione Civile Mauro Viotto, Monica Biancolin, Yuri Valter de Tomasi e Bruna Ossola (che è anche un’insegnante della Galilei) tutti gli alunni hanno assistito e partecipato a lezioni accattivanti e hanno affrontato con entusiasmo e curiosità tematiche differenti rispetto alla Sicurezza sul territorio , a casa e a scuola, riguardo i fenomeni naturali, tra autoprotezione e protezione. Altri temi hanno riguardato i rischi sismico e idrogeologico e gli incendio boschivi.

Coinvolti anche i volontari di Legambiente Valentina Minazzi, Salvatore Scancarello, Yuri Pirovine e Okuomose con cui i bambini si sono divertiti nel giardino della scuola con i Riciclattoli (giochi costruiti con materiale naturale e di recupero) e hanno terminato la giornata costruendo loro degli oggetti con il materiale a disposizione.

Inoltre, le due classi quinte sono state coinvolte in lezioni interessanti riguardanti “Flora e fauna del territorio” grazie all’ intervento del forestale Giovanni Pinesso.

Come ogni anno le giornate dedicate al progetto Scuola senza zaino si concludono con grandi sorrisi dei ragazzi e con affettuosi abbracci di ringraziamento alle maestre e ai volontari per le significative esperienze vissute a scuola.