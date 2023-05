Una settimana “in bici e a piedi” per le scuole del Varesotto con il progetto della Provincia

Il programma “Bike&Walk: fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre” è un progetto della Provincia di Varese che ha come obiettivo la diffusione di una mobilità sostenibile e leggera, con particolare attenzione al settore scolastico.

La provincia di Varese, con il supporto dell’Università degli Studi dell’Insubria, del Politecnico di Milano e dell’Associazione EStà – Economia e Sostenibilità, ha sviluppato l’attività “Bike&Walk scuola: andiamo a scuola con sostenibilità”, che mira a diffondere la mobilità leggera nel settore scolastico attraverso azioni di formazione, laboratori, sperimentazioni di azioni pilota, supporto alle scuole e comunicazione coordinata.

Le attività del progetto sono iniziate nel 2022 con alcuni incontri formativi di approfondimento e la somministrazione di un questionario per comprendere lo stato attuale della mobilità casa-scuola. Nell’inverno 2023, sono poi proseguite con il coinvolgimento attivo di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado per comprendere ed individuare insieme a loro possibili buone pratiche di mobilità leggera casa-scuola da sperimentare nel loro contesto e con l’intento di creare un gruppo di scuole “bike&walk” in grado di testimoniare la loro esperienza alle altre scuole della provincia di Varese e oltre.

A seguito di questo intenso lavoro conoscitivo, di confronto e di condivisione di idee, impegni ed obiettivi, con il prossimo mese di maggio l’attività “Bike&Walk scuola” entra nel vivo e nella fase più operativa del percorso. Le scuole interessate della provincia di Varese sono chiamate a realizzare esperienze concrete di mobilità leggera e tutto il know-how acquisito (materiali, testimonianze, ecc.) verrà messo a disposizione.

Dal 15 al 27 maggio 2023 tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese potranno partecipare alle settimane bike&walk scuola: andiamo a scuola con sostenibilità. L’invito è rivolto in particolare a tutte quelle scuole che vogliono contribuire alla diffusione di una cultura della mobilità leggera tra le nuove generazioni, aumentare gli spostamenti casa-scuola sostenibili e migliorare la qualità dei percorsi casa-scuola e degli spazi antistanti le scuole.

Il programma Bike&Walk scuola rappresenta un esempio concreto di come la sostenibilità possa essere integrata in un settore cruciale come quello dell’istruzione, coinvolgendo tutti gli attori del territorio e creando un modello di buone pratiche replicabili in altre realtà. La diffusione di una cultura della mobilità sostenibile sin dalle prime fasi della vita è un passo importante per costruire una società più attenta all’ambiente e alle sue risorse.

Per aderire le scuole sono invitate a compilare il seguente modulo di raccolta adesioni in cui dettagliare eventuali iniziative che intendono realizzare nel periodo compreso tra lunedì 15 e sabato 27 maggio 2023.

Provincia di Varese, con il supporto di Associazione EStà – Economia e Sostenibilità (https://assesta.it/) fornirà alle scuole interessate un kit di comunicazione per la promozione delle attività attraverso i canali ufficiali e social della Provincia di Varese. Dagli esiti di questa prima edizione delle settimane della mobilità leggera casa-scuola la Provincia di Varese ambisce a migliorare la proposta e renderla un appuntamento ricorrente, al fine di promuovere e sostenere una rete di scuole impegnate a diffondere le buone pratiche di mobilità leggera nel territorio.

Azioni pilota

Sempre nel mese di maggio, un gruppo ristretto di scuole costituito dai plessi scolastici di Cantello (Scuola secondaria di 1° grado Giovanni XXIII, IC Giovanni XXIII) Busto Arsizio (Scuola secondaria di 2° grado, Liceo Paolo Candiani), Varese (Scuola secondaria di 2° grado, Liceo Scientifico Galileo Ferraris), Vedano Olona (Scuola secondaria di 1° grado, IC Silvio Pellico), realizzerà, con il contributo di Provincia di Varese e il supporto operativo dell’Associazione EStà, una serie di azioni pilota per la diffusione della mobilità leggera scolastica:

– Pedibus e bicibus sono interessanti modalità per incentivare gli studenti e le famiglie a organizzarsi per andare a scuola insieme a piedi o in bicicletta, pianificando con la Scuola e il Comune dei percorsi sicuri, in modo da abituare i ragazzi ad una maggiore autonomia nell’ambito dei loro spostamenti quotidiani e stimolare i genitori ad emularli.

– Diario individuale è la raccolta delle esperienze, delle emozioni, degli ostacoli che ciascuno studente o personale scolastico ha incontrato nel raggiungere la scuola con mezzi più sostenibili (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, con il car pooling); i diari individuali possono comporre poi un diario collettivo per condividere l’esperienza anche con le famiglie.

– Momenti di condivisione delle proposte che possono facilitare l’accesso a scuola attraverso la mobilità leggera; si invitano studenti, genitori, docenti, dirigenti scolastici e referenti comunali a discutere sulle proposte individuate dagli studenti, sottoponendole a validazione con modalità coinvolgenti, attraverso tecniche anche ludiche.

– Installazione di elementi strutturali e acquisto di oggetti che possano contribuire a promuovere la mobilità leggera, come la posa di una rastrelliera per biciclette, ’installazione di armadietti o l’acquisto di tablet per ridurre il peso dello zaino, l’acquisto di biciclette. È utile organizzare una inaugurazione dell’oggetto, durante la quale si chiede a tutti i partecipanti di impegnarsi a perseverare nella propria quotidianità con attività di mobilità leggera e di apporre quindi la propria firma su un grande foglio di buone intenzioni, che rimane esposto presso la scuola.

– Laboratori di manutenzione e conoscenza della bicicletta tenuti da una ciclofficina della zona presso cui poter reperire biciclette e pezzi di ricambio usati al fine di promuovere la mobilità ciclabile e la sostenibilità ambientale.

Nei plessi scolastici di Busto Arsizio (Scuola secondaria di 1° grado Edmondo De Amicis, IC De Amicis), Gallarate (Licei Leonardo Da Vinci e Giovanni Pascoli), Vedano Olona (Scuola secondaria di 1° grado, IC Silvio Pellico) con il contributo della Provincia di Varese, il supporto operativo di Associazione EStà e la collaborazione dei Comuni in cui hanno sede le scuole, a partire dal mese di maggio verranno presentati i risultati dei lavori di analisi e progettazione che hanno sviluppato gli studenti per immaginare lo spazio antistante la scuola (la piazza scolastica) come luogo di incontro funzionale alla mobilità leggera.

Comunicazione

Tutto ciò che ha a che fare con le attività Bike&Walk scuola sarà depositato e pubblicato sul sito

www.bikewalk.va.it (presto attivo). Le attività sono rese possibili grazie al lavoro di Provincia di Varese, in particolare dell’Area Tecnica – Ufficio Sostenibilità Ambientale, ed ai progetti TI CICLO VIA finanziato interamente dal Programma Interreg Italia Svizzera e MOVE ON cofinanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni si prega di contattare l’Associazione EStà che per conto di Provincia di Varese organizza l’iniziativa scrivendo un’e-mail a luigi.reolon@assesta.it oppure chiamando 333.9708028. “I progetti che coinvolgono tantissimi soggetti: bambini, genitori, insegnanti, amministrazione comunale, associazioni e abitanti del paese hanno un alto valore di aggregazione sociale e educazione civica – dichiara Marina Paola Rovelli, Consigliera delegata al Turismo e alle Piste ciclabili – I bambini imparano, assistiti da adulti consapevoli, a stare correttamente sulla strada, scoprono il territorio e acquisiscono capacità di orientamento; inoltre nel tragitto casa scuola i bambini possono stare insieme, socializzare camminando prima e dopo l’attività scolastica, acquisendo comportamenti di autonomia in tutta sicurezza. Infine, si favorisce la riduzione del traffico, si migliora la qualità dell’ambiente e si permette ai partecipanti di fare regolare esercizio fisico stimolando lo sviluppo fisico/mentale.’’