Una vacanza a Ibiza: dove soggiornare, come spostarsi, cosa vedere

Ibiza è un’isola nel Mar Mediterraneo, a poca distanza della cosa valenziana. Questa, con la vicina Palma de Mallorca, è una delle mete europee più conosciute per il divertimento, ma anche per le sue spiagge. Qui arrivano turisti da tutta Europa, e non solo, per approfittare di un paesaggio splendido e di un clima particolarmente favorevole. Ma come si arriva a Ibiza, dove si può soggiornare e quali sono le mete assolutamente imperdibili presenti sull’isola?

Come raggiungere Ibiza e come muoversi sull’isola

Buona parte dei turisti che ogni anno arrivano ad Ibiza lo fanno in aereo; mentre altri, soprattutto se partono dalla Spagna, preferiscono imbarcarsi su un traghetto, che parte da Valencia o da Barcellona. Ricordiamo che dall’Italia i voli diretti a Ibiza sono disponibili solo in primavera e in estate, quindi se si desidera visitare l’isola in altri periodi dell’anno è necessario comunque fare scalo a Barcellona, per poi prendere un altro aereo o il classico traghetto. Una volta giunti sull’isola, però, occorre un mezzo di trasporto per muoversi tra i vari punti da visitare. Nonostante sia piuttosto piccola, infatti, offre molte località da visitare, che si trovano ad alcune decine di chilometri le une dalle altre. L’ideale consiste nell’approfittare di un servizio di noleggio auto a Ibiza, per avere sempre a disposizione un mezzo di trasporto personale, che non sia soggetto a precisi orari, ritardi o affollamento. Alcuni preferiscono uno scooter o un motorino, tuttavia è bene ricordare che in estate il refrigerio dell’aria condizionata può risultare particolarmente utile. Sempre disponibili sono, infine, le varie linee di autobus e taxi, che però possono risultare particolarmente costose e affollate, soprattutto quando ci si vuole spostare verso una delle mete più apprezzate.

Dove soggiornare

Ibiza è un’isola fortemente vocata al turismo, questo garantisce la possibilità di trovare numerose possibilità di soggiorno, tra alberghi, appartamenti in affitto o addirittura campeggi. Soprattutto nella zona di Sant Antoni de Portmany si possono trovare varie soluzioni, adatte a qualsiasi genere di turista. Questa cittadina si trova sulla costa a nord dell’isola ed è uno dei suoi principali centri abitati, oltre che attracco di buona parte dei traghetti che giungono dal continente. Anche la cittadina di Ibiza, una sorta di capoluogo dell’isola, offre varie soluzioni per il soggiorno. Chiaramente sta poi al singolo turista la scelta della soluzione più adatta, preferendo la vicinanza al mare o ai luoghi del divertimento, a seconda delle sue preferenze personali.

Cosa vedere a Ibiza

La città di Ibiza è uno dei luoghi assolutamente da visitare quando si arriva sull’isola, per le sue bellissime spiagge e anche per la fortezza di Dalt Vila, con ripide stradine scoscese, mille negozietti e vari ristoranti che preparano i piatti tipici della zona. La già citata Sant Antoni è anch’essa una località da visitare assolutamente, un piccolo borgo sul mare, particolarmente nota anche da chi ama il divertimento. Per quanto riguarda le spiagge, poi, sono tantissime e ognuno può scegliere di visitarle in base ai propri gusti: Ibiza, ad esempio, offre sia la classica sabbia fine, con fondali poco profondi, sia le minuscole calette tra gli scogli; avere a disposizione un gommone o una piccola barca può essere una scelta particolarmente interessante. A nord, infine, si trova il minuscolo borgo di San Joan de Labritja, con attorno una zona di alti scogli, molto apprezzata da chi ama le immersioni.