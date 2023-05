Una Ztl a Tornavento? Il progetto dei “cittadini” di Bonini per la viabilità

Tiziano Bonini, il candidato sindaco e leader dei “cittadini”, ha presentato oggi lo schema di proposta per intervenire sulla viabilità di Tornavento, la frazione di Lonate Pozzolo molto frequentata anche dall’esterno.

Sul tema Bonini si è mosso già mesi fa, un po’ perché è di Tornavento, un po’ perché ha sempre contestato gli interventi fatti dall’amministrazione Rosa. C’era quindi una certa attesa per il progetto, che è stato annunciato un mese fa nelle linee generali e che oggi prende la forma di una ipotesi più definita.

Bonini aveva spiegato che il piano si basa sulla creazione di una ZTL attiva nel fine settimana e nei festivi, che eviterebbe l’ “imbuto” in ingresso al paesino, riducendo la pressione sugli abitanti (qui, come in altri luoghi “turistici”, il tema è la convivenza tra chi abita e chi frequenta).

Secondo il piano dal punto di vista della circolazione «Via Goldoni cambierà senso di marcia, come via Verga, il resto rimarrà invariato». Mentre appunto «nei giorni festivi e feriali si attiverà una ZTL che partirà da inizio di via Goldoni», rendendo così a traffico limitato le vie Verga, Resistenza e Fermi.

Da via Goldoni rimarrebbe un passaggio attraverso via Dunant e uscita da via Pirandello: quest’ultima via – a doppio senso – prevede divieto di sosta totale.

L’altra novità significativa sarebbe la gestione dei parcheggi, con la previsione di «zone a pagamento e gratuite». Un parcheggio a pagamento – secondo la bozza – sarebbe quello di via Dunant, mentre altre aree di sosta regolamentata sono da scegliere tra tre diverse ipotesi, due aree lungo via Pirandello e una in via Goldoni. Queste ultime sono tutte nuove aree di parcheggio che andrebbero create.

Il piccolo parcheggio sotto la torre dell’acquedotto, vicino alla piazzetta, diventerebbe riservato alle moto, mentre lungo la via De Amicis i posti sarebbero ad uso esclusivo dei residenti.

Dal punto di vista della sosta, Bonini propone anche di installare «paletti catarifrangenti perché auto e camion non possano più parcheggiare lungo la via del Gregge». Questa è una zona usata spesso anche dai camionisti di passaggio in attesa di andare alla Cargo City di Malpensa. «I camion non sono un nostro problema» taglia corto nel video Bonini.

Lo schema complessivo della proposta avanzata da Bonini si può vedere in grandi dimensioni qui.