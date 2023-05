Uniti e Liberi sfida il centrodestra: “Nel loro programma quel che noi abbiamo già fatto”

A Lonate Pozzolo si scalda la campagna elettorale. Se tra Modesto Verderio e Tiziano Bonini ci sono scintille più sul piano personale, le idee per Lonate sono al centro di un ironico richiamo di Uniti per Lonate, la lista civica che sostiene la ri-candidatura di Nadia Rosa, rivolto agli sfidanti di LeAli per Lonate, il centrodestra unito.

“Leggendo il programma di LeAli, ci siamo imbattuti in delle proposte che ci sembravano molto familiari… perché sono già state realizzate da noi!” si legge nel post. “Li ringraziamo per averci detto (indirettamente) di aver apprezzato quanto Uniti e Liberi ha fatto in questi 5 anni”.

Se è vero che nei programmi spesso si ritrovano idee e proposte simili, in questo caso Uniti per Lonate gioca appunto sul fatto che alcune proposte del centrodestra riecheggiano azioni, progetti e interventi già avviati dall’amministrazione Rosa.

Esempi?

Gli “incontri periodici […] per affrontare insieme gli anziani la prevenzione di eventuali truffe”: Uniti e Liberi ricorda che sono stati “proposti già dal 2019”, coinvolgendo i carabinieri ma anche la Comunità Pastorale, con anche uno spettacolo a tema. Così come anche per i progetti di prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

Se LeAli propone “uno sportello apposito che aiuti i disabili, fragili e le loro famiglie” Uniti e Liberi può ricordare che il servizio esiste già, ospitato al Centro Anziani (tra l’altro il progetto è costruito anche con Comuni amministrati dal centrodestra).

In altri casi le proposte del centrodestra anticipano progetti sì avviati ma ancora in via di concretizzazione, come l’esempio del wi-fi pubblico (“il servizio verrà attivato a breve”, dice la grafica).

In un altro caso la lista di centrodestra dice che si dovrà “valorizzare la Casa di Comunità con possibilità di visite specialistiche”, Uniti e Liberi contrappone il fatto che già si è lavorato per aumentare i servizi “anche grazie ai continui e costanti incontri con Asst”. In effetti riempire di “contenuti” – per così dire – le Case di Comunità è un tema ampio e qui forse le due coalizioni potranno dettagliare meglio le loro proposte.

In ogni caso è interessante che si accenda un po’ di luce sui programmi, allontanandosi da polemiche personali che certo animano il dibattito politico (a Lonate come altrove) ma poco parlano del futuro.