Un’occhiata al Sole e alla Luna, gli appuntamenti del Gruppo Astronomico Tradatese

Prosegue con ottimo successo Astrolandia 2023, che il Comune di Comerio ha accettato di collocare presso la Sala Civica su proposta del GAT, Gruppo Astronomico Tradatese. Una delle

ragioni del successo dell’ iniziativa è la compartecipazione di molte altre realtà astronomiche dalla Provincia, come l’ Associazione M42, il gruppo Asimof, la Schiapparelli di Varese, il gruppo astrofotografico di Varese, le meridiane di Roberto Baggio.

Il tutto sotto la regia di Antonio Paganoni che ha impreziosito la mostra con il suo mega-rifrattore in legno da 20 cm, autocostruito e una bellissima simulazione in movimento di eclissi solari e lunari, autentica attrazione fatale per tutti i ragazzi delle scuole che stanno visitando l’importante esposizione.

Praticamente tutte le scuole di Comerio dalle Elementari alle Medie stanno visitando Astrolandia 2023, con grande soddisfazione degli insegnati, addirittura sorpresi di come i ragazzi riescano ad imparare moltissime nozioni su Sole e pianeti in maniera semplice e soprattutto duratura. Questo perché Astrolandia 2023 è una mostra caratterizzata dall’ esposizione di pannelli giganti (1,5×2 metri), sui quali, per ciascun pianeta, sono state assemblate centinaia di immagini ad alta risoluzione con una tecnica nuova e geniale, frutto di un lavoro molto complesso di sintesi sia iconografica che descrittiva, che ha richiesto due anni di lavoro agli esperti del GAT di Tradate. I ragazzi che l’hanno finora visitata hanno mostrato di apprezzare moltissimo il materiale esposto, facendo tantissime domande ed esprimendo giudizi sorprendentemente entusiasti nell’apposito registro che erano invitati a compilare prima di uscire.

Molto importanti anche gli appuntamenti serali di Astrolandia 2023, aperti a tutti. A partire da giovedì 18, quando il noto giornalista-geologo Luigi Bignami ha parlato del grande terremoto che ha colpito la Turchia, facendo nel contempo notare come terremoti di questo tipo possono avvenire anche in Italia, soprattutto laddove l’ Africa sta collidendo con la parte più meridionale del nostro paese. Per continuare con la serata di giovedì 25 Maggio h 21 dedicata ai misteri del Sole. Per finire con sabato 27 Maggio durante il quale, sul bellissimo belvedere vicino alla Sala Civica, chiunque potrà sfruttare i molti telescopi delle varie associazioni per osservare, durante il giorno, direttamente il Sole (in questo periodo in fase crescente di attività) e durante la sera il grande spettacolo del primo quarto di Luna.