Uomo di 93 anni investito sulle strisce a Busto Arsizio

Investito sulle strisce pedonali in via Magenta a Busto Arsizio. Un uomo di 93 anni ha riportato diverse fratture dopo essere stato sbalzato a terra da un furgone oggi, martedì, attorno alle 17,45. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e immediato è stato l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio che lo ha soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale di Busto per i rilievi e per gestire il traffico molto intenso a quell’ora. È il secondo pedone investito oggi in città.