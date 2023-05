I food truck invadono le sponde del Lago di Varese a Schiranna: tre giorni di musica e “cibo di strada”

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, sul lungolago di Varese alla Schiranna (Piazzale Roma) verrà invaso dalla carovana colorata di Urban Lake Street Food, un lungo ponte di festa con un evento dedicato a giovani e famiglie da vivere all’aperto sul lago in un luogo simbolico e suggestivo come la Schiranna di Varese.

Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Un evento patrocinato dal Comune di Varese.

Più di 20 tra punti beverage e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e band live.

Cucina da tutto il mondo e da tutte le regioni: tra bombette, arrosticini e cucina etcnica

Nel piazzale arrivano così a deliziare i più amati e intramontabili Food Truck presenti sul circuito nazionale come Gnoko on the Road con il suo gnocco fritto artigianale, i cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana o gli arancini di Wonderfood.

Non mancherà il cartoccio di pesce fritto di Pirate on The Road e I Baccalà o i panzerotti baresi di Qui e la Chef, gli hamburger di fassona piemontese di Arts Burger o quelli di chianina toscana di Billis. Poi le specialità tipiche della cucina nostrana come le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food, e la cucina romana di Ape Cesare.

Per una festa all’aperto che si rispetti non può certo mancare la griglia di Truck & Roll così come i truck di cucina etnica come El Panchito con le specialità peruviane, la cucina messicana di Zaperoco e per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos.

Per la prima volta negli eventi su strada è in arrivo il nuovissimo Kebtruck il neonato Kebhouze che mette le ruote ad una speciale selezione di gustosissimi Kebab.

Scendono in piazza anche le “bionde” con Bavarese Prost Fest e un truck a tutto spritz per accompagnare i vostri aperitivi.

Eventi e intrattenimento per grandi e piccini. Non solo cibo sotto le piante di piazzale Roma

Oltre all’ottimo cibo la Schiranna sarà teatro di eventi e intrattenimento per grandi e piccini. Una unione di arte, musica e culture che si snoda tra esibizioni di giocoleria, artisti di strada e musica.

Tutte sere inoltre sono previsti momenti di intrattenimento con Dj set.

Giovedì 1 giugno alle 18.00 Elvis Dj e dalle ore 21.30 fino a chiusura si balla con Luca Kyashan.

Venerdì 2 è la volta di Budabar dal tetto dello SCANIA e dalle 21.30 fino a chiusura Elvis Dj.

Sabato 3 sempre dalle 18.00 il Dj set a cura di Elvis e dalle 21.30 ballerete come mai nella vita con la musica di Lorenzo Poletti.

Domenica 4 aperitivo in musica con Budabar e a seguire i vinili di Marvin Dj fino alla chiusura della serata.

Direttamente dal placo di Stand by Me di RAI UNO, tutti i giorni ore 12.00 Martina Zaghi in live.