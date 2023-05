Uyba Volley, regia “tricolore”: presa Jennifer Boldini da Brescia

Dopo l’annuncio dell’ingaggio dell’americana T’ara Ceasar, la Uyba Volley 2023-24 continua a prendere forma sul mercato italiano. Ai rinnovi di Olivotto, Zannoni e Lualdi si sono aggiunti nei giorni scorsi gli acquisti dell’opposto Giorgia Frosini e della schiacciatrice Federica Carletti.

Oggi la E-Work dà anche una palleggiatrice alle sue attaccanti vecchie e nuove: il club del presidente Pirola ha infatti ufficializzato l’arrivo a Busto Arsizio di Jennifer Boldini, scelta da Julio Velasco per dirigere la regia biancorossa nel prossimo campionato.

Il nome di Boldini era caldo da tempo su radiomercato e si è finalmente concretizzato. Mantovana d’origine, 24 anni, la nuova Farfalla è attesa al definitivo salto di qualità anche nel massimo campionato. Nella stagione appena conclusa ha giocato a Brescia, in A2, sfiorando la promozione persa in finale contro Mondovì; alle spalle però Boldini ha già calcato i campi di A1 con Flero, Bergamo e Monza e ha consolidato la sua esperienza nel secondo torneo nazionale tra Soverato e Pinerolo.

Fino a oggi la palleggiatrice di Castiglione delle Stiviere ha praticamente cambiato casacca al termine di ogni stagione (Pinerolo esclusa); a Busto le intenzioni sono differenti perché Boldini e la Uyba hanno sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Un segnale di forte fiducia da parte di Velasco e della società verso un’atleta che fin dalle categorie giovanili ha frequentato il giro azzurro.

All’attivo ha infatti diverse esperienze con – a salire – le nazionali U16, U19, U20 e U23, quest’ultima quando ancora era ampiamente sotto il limite di età. Con Boldini la regia biancorossa torna nelle mani di una giocatrice italiana dopo due campionati “stelle e strisce”, con Jordyn Poulter e Carli Lloyd nel ruolo di distributrici di gioco. Per la 24enne neo-farfalla quindi una eredità pesante da raccogliere (prima delle due USA c’era stato il triennio di Alessia Orro, compagna di Jennifer a Monza) ma anche un tecnico in grado di guidarla al meglio.

«Busto Arsizio è una società che ho sempre ammirato, con una storia importante e un palazzetto che non ha bisogno di presentazioni – ha detto Boldini al sito ufficiale biancorosso – La chiamata di Velasco mi riempie di orgoglio ed entusiasmo: credo che il progetto sia ben studiato e che l’entusiasmo di un gruppo giovane potrà fare la differenza. Io davvero non vedo l’ora di iniziare; lasciare Brescia non è stato facile ma l’opportunità di tornare in A1 da protagonista era veramente irrinunciabile».