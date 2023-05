Vandali di nuovo all’assalto del centro sportivo di Marnate, migliaia di euro di danni

Il Centro Sportivo San Carlo di Marnate è stato nei giorni scorsi oggetto di gravissimi atti vandalici, per la seconda volta, da parte di ignoti, che hanno danneggiato le strutture del centro per migliaia di euro.

In particolare è stato preso di mira un tendone a copertura del campo da tennis che è stato tagliato in vari punti mentre le porte e i vetri sono stati danneggiati in maniera pesante. Diverse le scritte deliranti che sono state fatte con le bombolette e una firma, L325, che riporta direttamente ad una baby gang della zona di Legnano legata al mondo della musica trap.

«Esprimo da parte mia e dell’intera Amministrazione, una severa censura per l’accaduto soprattutto per la considerazione, che emerge dai fatti, dell’assenza di senso civico e di rispetto per il patrimonio della comunità da parte dei responsabili di questi atti. E’ stata presentata formale denuncia ai Carabinieri in merito» – ha detto il sindaco Elisabetta Galli, sconcertata e amareggiata per l’accaduto.

È stato aperto un sinistro presso l’Assicurazione comunale, il sito è videosorvegliato e le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti al fine di individuare i responsabili.

Il sindaco invita tutti i cittadini che dovessero constatare la presenza di persone all’interno del Centro San Carlo «ad avvertire immediatamente le forze dell’Ordine ed a segnalare agli uffici comunali quanto riscontrato. L’interesse della comunità è di procedere affinchè il centro possa riaprire al più presto ed i danneggiamenti delle strutture altro non fanno se non ritardarne lutilizzo da parte dei cittadini».

Proprio nei giorni scorsi, infatti, la struttura è stata assegnata alla società Pianbosco Village che l’ha presa in gestione per rilanciarla dopo la chiusura e l’uscita di scena della Pro Loco.