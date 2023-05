Varese al centro del canottaggio internazionale: tra un mese c’è la Coppa del Mondo

Manca un mese esatto alla seconda delle tre tappe di Coppa del Mondo di canottaggio, quella che si disputerà sul bacino della Schiranna tra venerdì 16 e domenica 18 giugno e che porterà anche quest’anno 700 atleti a disputarsi le medaglie sul bacino di Varese. Un appuntamento ormai fisso, quello con i “big” del remo, che oltre a offrire uno spettacolo sportivo ai massimi livelli consente alla città e al territorio circostante di avere un indotto notevole a livello turistico.

ANTIPASTO DEL MONDIALE – Sotto il profilo sportivo, la Coppa ha una valenza notevole sia in senso generale (le tappe sono solo tre in un anno, questa è la centrale in attesa di Lucerna e dopo Zagabria) sia puntuale. «Varese è la penultima gara di questo livello prima dei Mondiali di Belgrado nei quali saranno assegnati i primi pass olimpici – ricorda il direttore generale Pierpaolo Frattini – Quindi alla Schiranna arriveranno in forze tutte le nazionali più quotate. L’Italia e le europee ovviamente, ma anche Australia e USA, Canada e Cina al gran completo. E poi la tappa di World Cup a Varese sarà l’unica conUn gli atleti paralimpici in gara sulla stessa distanza e nello stesso programma delle specialità olimpiche. Siamo ad almeno 100 iscritti, stiamo lavorando per rendere accessibile l’intera area: è uno sforzo impegnativo ma ne vale la pena».

LA CONFERMA DI FRATTINI – Può sembrare scontato, visto da fuori, ma il fatto che Pierpaolo Frattini sia ancora in sella è di per sé una notizia. L’ex azzurro è stato confermato nel ruolo di DG del comitato organizzatore locale dopo un bando che «ha avuto una partecipazione significativa» spiega Davide Galimberti, che in quanto sindaco è anche presidente del comitato. «La valutazione che comprendeva il curriculum e altre caratteristiche ha permesso di scegliere di nuovo Pierpaolo nel ruolo per il triennio 2023-25 e siamo certi sia la persona giusta per proseguire con l’organizzazione varesina».

NON SOLO COPPA: TANTE NAZIONALI IN PROVINCIA – Se le gare si concentreranno in soli tre giorni (e il bacino della Schiranna sarà aperto in via ufficiale da mercoledì 14), la provincia di Varese ospiterà numerosi atleti da tutto il mondo fin da ora. La prima delegazione in arrivo per la Coppa è quella – piccola – del Perù che sbarcherà nei prossimi giorni ma sui nostri bacini sono già arrivate squadre come l’Italia, la Svizzera e l’Irlanda che hanno scelto i laghi del Varesotto per i ritiri che precedono gli Europei di Bled. «C’è un certo traffico di barche alla Schiranna – sorride Frattini – Ma ci siamo organizzati per garantire a tutti di potersi allenare nel modo migliore». Varese non è l’unica meta scelta dalle varie nazionali come “base”: da Gavirate a Corgeno a Monate, sono diversi i centri remieri che ospitano gli allenamenti delle diverse federazioni.

ALBERGHI E TV FANNO IL PIENO – Alla presentazione della tappa di Coppa del Mondo ha partecipato, per il Comune, anche l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin e Antonio Franzi in rappresentanza della Camera di Commercio. Il perché è presto detto: l’indotto extrasportivo delle regate è notevole come dimostrano gli alberghi coinvolti direttamente (oltre la dozzina tra Varese e la zona di Malpensa) dal Consorzio Turistico provinciale e quelli che hanno accordi e contratti diretti con le diverse nazionali. Una cinquantina i broadcaster internazionali che garantiranno una vera e propria “mondovisione” alle finali tra sabato e domenica: la produzione è in capo al comitato locale «ma ne vale la pena – spiega Frattini – Il ritorno di immagine generato dagli Europei del 2021, calcolato da uno studio collegato a World Rowing, parla di un benefit di oltre 4 milioni di euro in visibilità per il territorio».

VOLONTARI: LA CARICA DEGLI STUDENTI – Nei giorni scorsi il comitato organizzatore ha chiamato a raccolta tutti coloro i quali vogliono accostarsi alla Coppa del Mondo nel ruolo di volontari. Gli studenti sono il gruppo principale grazie all’accordo – rinnovato – con l’Ufficio Scolastico Territoriale e a quello con i giovani Tourist Angels. Ma c’è posto per tutti: «Basta avere più di 14 anni e si può essere inseriti nelle funzioni dei volontari» garantisce Frattini. Gli eventi remieri varesini sono apprezzati anche per l’impegno di tanti giovani che supportano l’organizzazione: lo scorso anno il presidente di World Rowing, il francese Jean-Christophe Rolland, ha voluto premiare con una medaglia d’onore due ragazzi in rappresentanza di tutto il corpo-volontari viste la quantità e la qualità del lavoro svolto. Non sono invece volontari ma hanno un ruolo tanto fondamentale quanto oscuro anche i funzionari del Comune di Varese che si sobbarcano tutto il lavoro legato a burocrazia, permessi e amministrazione legati alla Coppa del Mondo: il sindaco Galimberti ha voluto ricordare anche questo aspetto meno conosciuto ma determinante per un evento di tale portata.