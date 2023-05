Varese Beer Festival: tre giorni dedicati alla birra artigianale alla Schiranna

La birra artigianale fa tappa, in forze, nella Città Giardino: tra venerdì 26 e domenica 28 maggio (anche in caso di maltempo, grazie agli ampi spazi coperti) l’area feste di via Vigevano alla Schiranna ospita il consueto Varese Beer Festival, ormai un appuntamento classico per la primavera in città.

Il VBF è uno dei festival più grandi della Lombardia e anche quest’anno garantisce un’offerta molto ampia di birre grazie a dieci stand tradizionali ai quali se ne affiancano due speciali. Il primo è dedicato al sidro con un produttore artigianale milanese, il secondo è di “Prison Beer“, l’iniziativa sociale nata dal carcere di Busto in collaborazione con il birrificio “The Wall” di Venegono con l’obiettivo di dare un’occasione di reinserimento al lavoro per i detenuti.

La formula della manifestazione ricalca quella scelta negli anni precedenti: si acquistano il bicchiere e i gettoni, ci si reca negli stand e si degustano le birre (ogni gettone corrisponde a 0,1 cl) magari chiacchierando con i birrai presenti dietro alle spine. A proposito di bicchieri, chi possiede già quello delle passate edizioni (VBF ma anche marchiati Brianza Beer Festival o Paneliquido) può tranquillamento portarlo e riutilizzarlo senza doverlo comprare di nuovo.

Una delle novità del 2023 è la serie di eventi collaterali previsti: venerdì è in programma uno showcooking con l’ex partecipante di Masterchef Davide Aviano, varesino, in collaborazione con Wyatt Brewing (già tutto esaurito); alle 21 invece interverrà il massimo esperto italiano di birre, Lorenzo “Kuaska” Dabove. Kuaska ha collaborato al progetto Prison Beer e ne parlerà durante la presentazione con don David – cappellano del carcere di Busto – e con Stefano Barone di The Wall.

Sabato sera (21,30) ci sarà invece un workshop sul sidro con degustazione guidata organizzata dai produttore di “Eranomele”.

Al VBF inoltre sarà possibile mangiare grazie a cinque food truck che propongono cucina romana, emiliana, di pesce, la griglieria e la tigelleria. Tutti hanno in carta anche piatti vegetariani e vegani. Il festival sarà aperto venerdì e sabato tra le 18 e l’una di notte; domenica tra le 12 e le 22.

I CONSIGLI DI MALTO GRADIMENTO

Il nostro blog Malto Gradimento, che coorganizza il festival (con Paneliquido e Mondovisione), ha pubblicato il consueto articolo con i propri consigli segnalando una birra per ciascuno dei dieci stand presenti. Un modo per orientarsi tra le decine di birre e di stili proposti all’interno della kermesse. Lo trovate qui sotto.