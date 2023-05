Varese celebra gli insetti impollinatori con aiuole e aree fiorite

In diversi punti della città sono state create nuove aiuole e aree fiorite seminati con specie floreali idonee per incrementare e favorire gli habitat di api, farfalle e insetti impollinatori.

“La città di Varese ha celebrato la Giornata mondiale delle api con la creazione di alcune aree verdi, nel centro e nei quartieri, dove sono stati seminate varietà di fiori e piante specifiche per fornire nettare e polline agli insetti impollinatori – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – .Un intervento avviato lo scorso anno e finalizzato a ripristinare ecosistemi delicati e importanti anche nei contesti urbani, favorendo la piccola biodiversità da cui dipendono molte colture alimentari. La composizione dei miscugli fornisce una varietà di fioriture utili agli insetti e al tempo stesso un effetto visivo che abbellisce le aree cittadine”.

Le aree sono in via Fusinato, il giardino di via Brunico a Belforte, il giardino di via VIII marzo a San fermo, il giardino delle ex officine a Sant’Ambrogio, l’area verde di via Pirandello, i giardini di via Sastico, l’area verde di via Castellini a Casbeno e l’area di via Copelli. In queste zone sono stati posizionati dei cartelli con la spiegazione del progetto, che prosegue con altre aree che verranno aggiunte per il 2023, mentre alcune fasce verdi verranno dedicate ai prati fioriti spontanei. Nei prossimi giorni verranno poi posizionate le casette per api e insetti impollinatori in prossimità delle aiuole fiorite e di alcune aree verdi.