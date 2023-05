Varese Celebra il 77° Anniversario della Repubblica Italiana

Il 2 giugno 2023, la città di Varese si prepara a celebrare con grande solennità il 77° anniversario della Repubblica Italiana, in un evento organizzato dalla Prefettura di Varese in collaborazione con il Comune di Varese e la Provincia di Varese.

La giornata avrà inizio alle 10.00 in Piazza della Repubblica con la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla deposizione delle corone al monumento ai Caduti e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Questo momento ricorderà a tutti la costante necessità di difendere la libertà e la democrazia che la Repubblica simboleggia.

Alle 10.30 l’attenzione si sposterà alla tensostruttura dei Giardini Estensi, dove il Prof. Vincenzo Salvatore, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea all’Università degli Studi dell’Insubria, terrà un intervento sul tema “Il valore della Repubblica”.

Ma il cuore della cerimonia sarà la consegna delle Medaglie d’Onore “ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti”. Questa onorificenza, simbolico risarcimento morale previsto dalla legge 27.12.2006, n. 296, sarà conferita a Vittorio Maccabruni, Eligio Maffioli, Sebastiano Piazza, Mario Reverberi e Pietro Versiglia, a riconoscimento del sacrificio supremo da loro sostenuto per la libertà.

Seguirà la consegna delle Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana”, assegnate dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2022 e in data 27 dicembre 2022 a benemeriti cittadini residenti in provincia di Varese.

Tra i premiati, il Commendatore Avv. Fabio Fedi, l’Ufficiale Dott.ssa Giuliana Longhi, e i Cavalieri Savino Beggaito, Salvatorangelo Cabizzosu, Fabio De Fanti, Pamela De Rosa, Ornella Gosetti, Pietro Laghezza, Maristella Palmieri, Giovanni Piredda, Tiziana Robustelli, Roberto Simonatto, Davide Tanzarella, Ilario Vinciguerra, e il Capitano Alessandro Volpini.