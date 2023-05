Varese – Lumezzane 0-2: bresciani in Serie C, biancorossi ai playout contro la Folgore Caratese

Il Varese chiude il campionato perdendo 2-0 al “Franco Ossola” contro il Lumezzane, che festeggia il ritorno in Serie C dopo 6 anni. I biancorossi invece dovranno giocarsi la salvezza tra una settimana ai playout in casa della Folgore Caratese di Giuliano Melosi, alla quale non basta la vittoria 3-1 in casa della Caronnese per salvarsi. (Foto Luca Luini – VareseNews)

Poco da dire sulla gara, con il gol di Spini al 6′ che ha indirizzato presto l’andamento del match, con il Varese che invece non è riuscito a costruire nitide occasioni da gol. Nella ripresa, dopo un’iniziale fiammata biancorossa, la rete di Poledri al 26′ ha chiuso i conti. Per il Varese, oltre alla sconfitta, le notizie peggiori arrivano dall’infermeria perché durante la gara hanno lasciato il campo Foschiani per un guaio muscolare alla gamba, e Pastore per un problema alla spalla.

Mister Porro non ha cercato alibi in questi mesi e non li cercherà in vista della prossima, fondamentale, gara in calendario, ma è ovvio che non avere a disposizione due punti fermi della stagione sarà una variante da evitare in tutti i modi. Ci sarà da lavorare al meglio questa settimana, concentrandosi al massimo per non sbagliare la gara più importante della stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima di campionato al “Franco Ossola” con il Varese che cerca un mezzo miracolo per recuperare ancora qualche posizioni e avere gli scontri playoff a favore di campo. Il Lumezzane invece arriva a Masnago in cerca di quel punto che riporterebbe i bresciani in Serie C. Mister Porro però guarda già avanti pensando ai playoff e lascia a riposo i diffidati Malinverno, Parpinel, Scarpa e Ferrario, che si rivede dopo il lungo infortunio, mentre capitan Monticone è fermo per squalifica. Torna tra i titolari il 2005 Baldaro, Rossini agisce a metà campo mentre in avanti c’è Pastore centrale con Salami e Settimo da ali. La capolista guidata da Arnaldo Franzini si presenta a Masnago con un 4-3-1-2 nel quale Calì agisce alle spalle di Spini e Alessandro. Partono dalla panchina i due ex Eros Pisano e Luca Forte, protagonisti nei tempi della Serie B.

PRIMO TEMPO

Qualche minuto di studio, poi il Lumezzane accelera e fa male: al 5′ Priori blocca a terra il diagonale mancino di Alessandro; un minuto dopo, su azione fotocopia, Poledri trova in area Spini che non sbaglia e insacca il vantaggio ospite con un sinistro che sbatte sulla traversa e supera la linea di porta. I biancorossi provano la reazione ma, nonostante le buone intenzioni, non riescono a trovare varchi nella squadra ospite, che nella parte centrale della frazione gestisce a lungo il pallone senza affondare. Al 44′ però l’occasione per il Varese arriva: Foschiani mette in mezzo dalla fascia destra, Pastore controlla in area e calcia da posizione ravvicinata ma trova il salvataggio di Pogliani in scivolata. All’intervallo si va così con il Lume avanti 1-0 e sempre più vicino alla promozione, anche perché l’Alcione a metà partita perde 2-0 in casa del Villa Valle.

SECONDO TEMPO

Riparte con buon piglio il Varese, che si fa vedere su calcio d’angolo con il colpo di testa di Rossini indirizzato bene ma deviato dalla difesa ospite. Al 10′ è Pastore a mettersi in proprio e affondare, ma il suo diagonale da destra viene bloccato da Filigheddu. Il Lumezzane però è squadra esperta e fa presto ad abbassare il ritmo e riprendere in mano la gara. Porro inserisce Bigini per Foschiani – da valutare l’infortunio – e ripropone Ferrario per Settimo, ma al 26′ Poledri raddoppia sfruttando una bella azione di squadra e chiudendo con un bel destro a giro. Sul doppio vantaggio il Lumezzane va sul velluto e mette alle corde il Varese, visibilmente giù di morale. Al 35′ la migliore – doppia – occasione con Calì che colpisce la traversa con un destro in acrobazia e poi Priori che salva ancora su Poledri. Il finale serve giusto per rivedere al “Franco Ossola” i due ex Pisano e Forte mentre Porro concede l’esordio al classe 2006 Jella. Ancora prima del triplice fischio parte la festa del Lumezzane, mentre i biancorossi lasciano il campo con una sconfitta consapevoli che la gara da non perdere sarà tra una settimana.

TABELLINO