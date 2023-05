Varese sconfitto, Porro: “Testa ai playout, ci stiamo preparando già da tempo”

VARESE – LUMEZZANE 0-2, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

GIANLUCA PORRO (Allenatore Varese): Abbiamo conosciuto l’avversario, ma a domenica prossima ci pensiamo già da tanto. Sapevamo che avremmo dovuto giocarci i playout, ce li siamo sudati. Prepareremo la settimana con lo spirito battagliero per questa partita che deciderà la stagione. In gara abbiamo fatto discretamente a livello di contenuti, abbiamo fatto abbastanza bene quello che abbiamo preparato. L’equilibrio però si è rotto fin troppo presto a causa di un errore tecnico. Siamo rimasti in gara, siamo mancati magari negli affondi dando sostanza e concretezza, dove potevamo e dovevamo fare meglio. Nel finale abbiamo perso le distante e le misure, concedendo il secondo gol in maniera troppo leggera. (Foto Luca Luini – VareseNews)

ARNALDO FRANZINI (Allenatore Lumezzane): Era un sogno quando sono venuto a parlare in Eccellenza, ho capito che c’erano ambizioni e la scelta è stata azzeccata. Vincere non è mai facile, non lo è stato in Eccellenza, ma soprattutto in Serie D. È una bella soddisfazione, 77 punti in un girone a 18 squadre è davvero tanta roba, ricordando che eravamo una neopromossa. È il frutto del lavoro fatto da tutta la società, non c’è stata una polemica per tutto l’anno, nonostante alcune scelte difficili che ho dovuto fare

ANDREA CARACCIOLO (Presidente Lumezzane): Sono fortunato perché sono arrivato in una società incredibile, con persone serie ed ambiziosa, che mi hanno dato la possibilità di esprimermi. Sono circondato da persone forti che trasmettono passione.