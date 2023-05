Varese verso la sfida playout, Pastore non vuole mancare

Il campionato di Serie D è finito, il Lumezzane ha festeggiato al “Franco Ossola” la promozione in Serie C mentre il Città di Varese ha chiuso con 33 punti (in 34 partite) al terzultimo posto. Per salvarsi La squadra biancorossa sarà obbligata a vincere il playout di domenica 14 maggio (ore 16.00) a Carate Brianza contro la Folgore Caratese di mister Giuliano Melosi.

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOUT

I biancorossi affronteranno la trasferta in Brianza consapevoli di avere un solo risultato a disposizione nella gara secca per la salvezza. Avendo terminato il campionato davanti, la Folgore manterrà la categoria anche con un pareggio. In caso di equilibrio al termine dei 90’ di gioco si disputeranno i supplementari, ma se al termine dell’extra time il risultato non dovesse cambiare, verrà premiata la squadra di casa, senza disputare i rigori. Va da sé che il Varese dovrà vincere per essere in Serie D anche il prossimo anno.

I PRECEDENTI STAGIONALI

Un’amichevole estiva e due gare di campionato: il Varese ha vinto tutti e tre i precedenti della stagione contro la Folgore Caratese. Il 21 agosto scorso i biancorossi si sono imposti 4-2 in un test precampionato a Carate grazie alla tripletta di Ferrario e al gol di Disabato (Barazzetta e Gulinatti i marcatori per gli azzurri). La prima sfida di campionato, l’11 dicembre in casa della Folgore, è stata vinta in rimonta dai biancorossi rimontando il vantaggio iniziale di Barazzetta con due punizioni: quella fortunosa di Truosolo e quella insidiosa di Pastore per il 2-1 finale. Al “Franco Ossola” il 23 aprile è bastato il tiro-cross di Pastore deviato nella propria porta da Ambrosini per festeggiare quella che è stata l’ultima vittoria in campionato della squadra di Gianluca Porro.

PASTORE STRINGE I DENTI

Se Pastore è stato decisivo nelle due sfide di campionato, spera di poterlo essere anche nello scontro decisivo. Il numero 11 biancorosso però si è fatto male alla spalla nella gara contro il Lumezzane e per scendere in campo domenica dovrà stringere i denti, aiutato da una speciale maglia che lo sosterrà nei movimenti. Dopo una stagione da protagonista, l’attaccante non ha nessuna intenzione di perdersi l’ultima gara, la più importante. Sicuri assenti Berra e Gazo – che hanno finito la stagione – stanno lavorando con il gruppo anche Candido e Battistella, che potrebbero anche ambire alla convocazione. Rientrerà dalla squalifica Monticone, Ferrario invece con ogni probabilità potrà essere d’aiuto a partita in corso.

DUBBIO GULINATTI IN BRIANZA

Mister Giuliano Melosi, ex della sfida come il direttore Sportivo Mauro Borghetti, dovrà valutare le condizioni del suo regista, il mancino Alessio Gulinatti, che è uscito infortunato dopo 20’ nell’ultima di campionato a Caronno Pertusella. Rispetto alla gara di Varese, invece, potrà contare sull’estro e la pericolosità offensiva di Alberto Barazzetta, che è andato a segno sia nella gara di andata di campionato, sia nell’amichevole estiva.

BIGLIETTI PER I TIFOSI BIANCOROSSI

Intanto la società brianzola ha aperto la prevendita dei biglietti. Ai tifosi del Città di Varese sarà riservata la Tribuna “settore ospiti scoperta”. I tagliandi, dal costo di 5 Euro, possono essere acquistati direttamente domenica, con apertura del botteghino a partire dalle ore 14:30. La biglietteria e il parcheggio sono situati in via Olimpia a Carate Brianza.