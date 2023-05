Venerdì 2 giugno a Pino e Tronzano il giro delle sette chiese in memoria di Takashi Paolo Nagai

Le parrocchie di Pino e Tronzano sul Lago Maggiore organizzano venerdì 2 giugno il “Giro delle sette Chiese” nella memoria di Takashi Paolo Nagai, medico di Nagasaki sopravvissuto alla terribile esplosione atomica del 1945.

Programma:

Ore 8.45 ritrovo dei partecipanti a Zenna presso il parcheggio.

Ore 9: introduzione al cammino e visita alla Chiesa di Zenna.

Ore 10: visita alla Chiesa di Pino

Ore 10.45: visita alla Chiesa della “Scora”

Ore 11.30: visita alla Chiesa di San Rocco a Tronzano ( si sale a Bassano sulla mulattiera della Costa).

Ore 12.30: visita alla Chiesa di San Sebastiano a Bassano.

Sosta per il pranzo al sacco.

Ore 14.15: salita alla Chiesetta della Mora e visita alla Chiesa.

Ore 15.15: proseguimento per la Chiesa dell’Assunta

Ore 16: visita della Chiesa e Santa Messa conclusiva.

Ore 17: momento di condivisione e di festa insieme.

La sosta in ogni chiesa prevede un breve accenno a Paolo Nagai, una preghiera e un canto. Il cammino si farà stando insieme e con passo lento, in modo che tutti possano partecipare. Per chi avesse difficoltà, tutte le chiese (eccetto la Mora) sono raggiungibili con l’auto. Le famiglie con bambini si potranno aggregare anche solo per qualche tratto.

Il cammino si farà anche in caso di pioggia (portare scarpe adeguate e Keeway).

Al cammino parteciperà anche la dott.ssa Paola Marenco, curatrice della mostra “Annuncio di pace da Nagasaki”.