Venerdì 26 maggio inaugurazione della gelateria L’Angolo del Gelato Monate

Dopo trent’anni di lavoro come dipendente di aziende private e di viaggi internazionali come quality manager, Diego la scorsa estate decide di cambiare vita, di riavvicinarsi alla terra di origine e di mettersi in proprio dedicandosi a una sua passione, il gelato!

Rileva dunque una gelateria a due passi dal pittoresco Lago di Monate, accanto all’Associazione Canottieri Monate, e impara l’arte di fare il gelato dal precedente proprietario. In autunno chiude per qualche mese per un completo restyling e ripensa al modo di fare il gelato e a cosa vuole offrire a chi viene a trovarlo.

A inizio maggio ha riaperto la gelateria L’Angolo del Gelato (via Agostino Binda 11, Monate) con un ambiente completamente ripensato e rinnovato anche per inserire dieci punti di appoggio all’interno, e per mezzo di una vetrata il laboratorio è a vista. Gli spazi sono stati studiati nel dettaglio per permettere ai clienti, una volta varcata la porta, di sentirsi in un’oasi di pace.

Scelta molto importante per Diego è stata quella di produrre un gelato completamente naturale e artigianale di nome e di fatto, grazie a un nuovo procedimento imparato da un maestro gelatiere genovese. Ora il gelato non è troppo freddo, gli ingredienti sono accuratamente selezionati, come la nocciola del Piemonte o il pistacchio integrale siciliano, e come in passato alcune materie prime sono a km zero, ad esempio il latte di una fattoria della zona e le pesche di Monate.

Presso L’angolo del Gelato si possono trovare anche semifreddi, granite, frappè, centrifughe di frutta fresca, tisane fredde naturali, affogati, caffetteria. Il focus è l’offerta di prodotti sani e genuini, con una costante attenzione all’ambiente.