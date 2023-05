Venticinque anni di amore per i bimbi malati: il Ponte del Sorriso festeggia i suoi volontari

Si è svolto nella giornata del 27 maggio il pranzo annuale dei volontari de Il Ponte del Sorriso, durante il quale sono stati premiati quelli che collaborano all’associazione da 10, 15, 20 e 25 anni. Una storia lunga oltre 31 anni, quella dei volontari, circa 200, che ogni giorno aiutano i bambini a guarire giocando e sostengono le loro famiglie durante il ricovero.

Presenti nei reparti pediatrici di tutta la Provincia di Varese, sono un supporto indispensabile, come ben sottolineato dai tanti primari, responsabili di reparto e caposala intervenuti al pranzo per ringraziare chi dedica il proprio tempo libero ai bambini in ospedale, garantendo l’altra metà della cura, quella fatta di sorrisi, attenzione, relazione, attività ludiche ed educative.

I volontari, inoltre, collaborano alle iniziative di raccolta fondi che permettono poi di fare importanti donazioni di apparecchiature per la salute dei bambini, svolgono opere di sensibilizzazione, come la recente raccolta firme per ottenere la risonanza magnetica al Del Ponte e contribuiscono a realizzare tanti progetti per il benessere dei piccoli ammalati.

Molti di loro fanno parte da tanti anni de Il Ponte del Sorriso. Ai volontari che quest’anno festeggiano i 10, 15, 20 e 25 anni è stato dato un piccolo angioletto con il cuore, un segno di riconoscimento per il loro costante impegno. Per i 25 anni è stata premiata Laura Adamoli, per i 20 anni Maria Rosa Zoni e Cinzia Borin, per i 15 anni Rosaria Inverso e Monica Sanguin, per i 10 anni Valentina Pico Bellazzi, Milena Monfardini, Giovanna Marchini e Loredana Massa.

Al pranzo che si è tenuto al Vecchio Ottocento di Gavirate, hanno partecipato, oltre ai dirigenti dei reparti, Emanuele Monti, a rappresentare la Regione Lombardia, che ha promesso l’arrivo di una super risonanza magnetica al Del Ponte, la più performante a tre tesla, Samuele Astuti, componente della Commissione Sanità Regione Lombardia per la Provincia di Varese, e il professor. Massimo Agosti, che ha voluto dire ai volontari quanto sia importante la sinergia con Il Ponte del Sorriso per raggiungere significativi risultati.