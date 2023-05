“Modesto Verderio vive nella contraddizione più totale”. Tirato in ballo dal candidato autonomista e federalista, che non ha risparmiato frecciate caustiche, Tiziano Bonini contrattacca.

“Mi ero ripromesso di non parlare più degli altri candidati sindaci, di far scendere la tensione per concentrarmi solo sui programmi futuri. Da non politico sto però imparando giorno dopo giorno come funziona il giochetto” premette Bonini,.

“Depistare i Cittadini dal discutere di argomenti che forse non si hanno, deviando l’attenzione su altri discorsi accapparandosi così il favore dell’opinione pubblica. Prima fanno parlare di sé per insulti e minacce dallo “scemo del paese” poi per atti vandalici dallo stesso “scemo”, verità o tutta una strategia?”

“Non lo so, so solo che mi arrivano frecciate infuocate da ogni parte ed io non sono certo uno che sa tacere di fronte a tali atti vili e di bullismo.

Verderio nella sua presentazione ha difeso il suo approccio, ma ha anche riservato non poche critiche al centrodestra e soprattutto proprio a Bonini, a cui è stata contestata la poca preparazione amministrativa. “Prima ero un drogato ora sono un comico incompete ed ignorante” replica Bonini.

“Ricordo a tutti che l’Ucraina ha un ex comico come presidente e tutto il Mondo lo difende e gli USA hanno avuto come presidenti attori di Hollywood e ultimamente anche un bizzarro imprenditore che ora tutti rivogliono. Che dire, se uno con la quinta elementare sa cosa sono la legge 142 del 1990 ed i significati di mozione, interrogazione e interpelllanza sono sicuro che un diplomato come me lo possa impare velocemente”.

“Vi faccio una domanda semplicissima cari concittadini: Siete contenti della gestione dei rifiuti in questi ultimi anni? Ecco, se volete che il nostro paese venga amministrato nello stesso modo, allora votatelo pure visto che ne era presidente ed amministratore. Quest’uomo vive nella contraddizione più totale, prima afferma che a causa della burocrazia Italiana è praticamente impossibile tenere in ordine e pulite strade, aiuole e verde pubblico ma poi dice che vuole importare “il modello Svizzero” dove strade, aiuole e verde pubblico sono in ordine e puliti””

“Afferma anche che Malpensa c’è e bisogna farsene una ragione prendendone però i frutti a livello economico, subito dopo dice che la disunione con Ferno, che ci ha fatto perdere sanzioni per MILIONI di euro di entrate, è stata una cosa giusta perchè abbiamo la Polizia Locale più presente sul territorio”.

“Forse occorrerebbe anche un test sulla contraddizione dell’essere umano a scopi politici oppure basterebbe ritirasi alla vita da pensionato”.

Bonini rivendica invece un approccio nuovo: “A me non serve preparare discorsi o copioni, dico sempre quello che penso e faccio sermpre quello che dico”.