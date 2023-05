Luino in rosa: il 12, 13 e 14 maggio arriva in via Dante la clinica mobile con mammografo

Torna per la terza volta nel territorio della provincia di Varese la “Tre Giorni” di visite senologiche con ecografia ed eventuale mammografia. L’importante iniziativa organizzata da LILT – Associazione Provinciale di Varese, in collaborazione con il progetto “Senologia al Centro”, che si svolgerà a Luino il 12, 13 e 14 maggio in via Dante, ha riscontrato un grande interesse da parte della popolazione locale femminile tanto da aver esaurito le prenotazioni nell’arco di pochi giorni.

Per l’occasione sarà anche allestito uno Stand di sensibilizzazione dove i Volontari Lilt forniranno indicazioni utili alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche, nonché informazioni circa l’offerta ambulatoriale Lilt sul territorio della Valcuvia. Le visite si effettueranno all’interno di una speciale clinica mobile, struttura modulare dotata di sala visita con ecografo e mammografo di ultima generazione. La struttura, decisamente all’avanguardia, è stata realizzata in esclusiva su un brevetto di Mobile System del Gruppo Gnodi di Somma Lombardo.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al sostegno di sponsor particolarmente sensibili alla tematica della salute pubblica, tra i quali “Varese Respira”, Allianz Bank di Varese e Siderlaghi srl.

E’ prevista una cerimonia con taglio del nastro, aperta alla cittadinanza, sabato 13 maggio alle ore 11.00 nei pressi della clinica mobile (via Dante, lungolago) alla presenza del Sindaco di Luino Enrico Bianchi, del Presidente Lilt Ivanoe Pellerin, del Direttore Generale del Gruppo Gnodi Irene Mesisca, oltre ad altre autorità locali ed ai principali sostenitori dell’iniziativa.