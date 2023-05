Viabilità modificata per asfaltature nella zona del Ponte di Sesto

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di asfaltatura della rotatoria di Corso Matteotti posta tra le vie Ferrarin/SS.33 del Sempione Ponte di Ferro/via Remo Barberi, dalle ore 20:30 di mercoledì 10 maggio alle ore 06:00 di giovedì 11 maggio e dalle ore 20:30 di giovedì 11 maggio alle ore 06:00 di venerdì 12 maggio:

– è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in CORSO MATTEOTTI nel tratto compreso tra la rotatoria di via Vittorio Veneto e la rotatoria di via Ferrarin/Remo Barberi;

– è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in via FERRARIN nel tratto compreso tra la rotatoria di via Risorgimento e la rotatoria di Corso Matteotti;

– è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in via REMO BARBERI nel tratto compreso tra la rotatoria di via Roma e la rotatoria di Corso Matteotti;

– per i veicoli provenienti da Castelletto sopra Ticino è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nel tratto compreso tra il Ponte di Ferro SS. 33 del Sempione e la rotatoria di Corso Matteotti.

È POSSIBILE PRCEDERE SU PERCORSI ALTERNATIVI COSI INDICATI: – per i veicoli provenienti da ANGERA con DIREZIONE SESTO CALENDE: Via Remo Barberi, Via Roma, Piazza Cesare da Sesto, Viale Italia, Piazza Berera e via Martiri della Libertà – per i veicoli provenienti da VERGIATE con DIREZIONE ANGERA: Via Vittorio Veneto, Cavalcavia Marchetti, Via San Donato, Via Capricciosa, Via Lombardia, Via Angera.