Villaggio della Croce Rossa in centro a Varese: una giornata per sensibilizzare i cittadini

Sabato 20 maggio, il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, invita tutti al “Villaggio C.R.I.”. L’appuntamento è in centro a Varese in Corso Matteotti, Piazza del Podestà e Piazza San Vittore che si animeranno con tantissimi volontari della Croce Rossa per un’intera giornata insieme, dalle 8:30 alle 19:00.

Numerosissime le attività proposte:

-dalle 8:30 sarà aperto il Punto Salute con le instancabili Infermiere Volontarie per lo screening della glicemia (se possibile a digiuno), colesterolo e pressione arteriosa, insieme a un’importante area dedicata alla sensibilizzazione e informazione andrologica (rivolto anche ai più giovani!) con la partecipazione del dott. Francesco Gaeta Ufficiale Medico dell’E.I. e Responsabile dell’ambulatorio di Urologia e Andrologia del Centro Ospedaliero Militare di Milano;

-alle 10:00 l’apertura ufficiale del Villaggio C.R.I. con gli stand che si apriranno alla cittadinanza per scoprire tutti i servizi e gli obiettivi della Croce Rossa: organizzazione, volontari, principi e valori, storia, salute, inclusione sociale, emergenze, cooperazione internazionale, oltre al Corpo delle Infermiere Volontarie, al Corpo Militare Volontario (N.A.A.Pro – acronimo di Nucleo Arruolamento e Attività Promozionale), agli operatori polivalenti di salvataggio in acqua, al Servizio Psicosociale, e all’Unità Cinofila.

-alle 11:00 la cerimonia di apertura e a seguire alle 11:45 una spettacolare simulazione in cui si potranno osservare le varie fasi del soccorso in emergenza (alle 17:00 si potrà assistere alla seconda simulazione).

Durante la giornata, inoltre, verranno organizzate brevi ma intense dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita pediatriche. Il tutto sarà allietato da varie attività ludiche per i bambini e da un piccolo ma sfizioso stand gastronomico, che sarà aperto dalle 11:30 alle 18:00. E ancora i simpaticissimi volontari “a quattro zampe” dell’unità cinofila saranno felici di incontrare grandi e piccoli.

Infine, in piazza San Vittore saranno esposti i mezzi che utilizza la Croce Rossa per il suo lavoro quotidiano: ambulanze, mezzi sanitari per trasporto disabili, mezzi per soccorso alpino, mezzi anfibi e molto altro. Durante la giornata inoltre sarà organizzata una coinvolgente Pesca a Premi, a offerta libera.

Partecipando attivamente al Villaggio C.R.I., potrete contribuire a sostenere le attività socio-assistenziali del Comitato della Croce Rossa anche diventando socio sostenitore.