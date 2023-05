Violenti in famiglia e coi Carabinieri, manette a Fagnano e Cassano

Due interventi per violenze in famiglia nel weekend per i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno arrestato due persone.

Domenica sera i Carabinieri della caserma di Cassano Magnago hanno arrestato un giovane cittadino senegalese del 2001.

L’intervento si è reso necessario presso l’abitazione dove il ragazzo vive con il padre: il figlio ha colpito il genitore con il bastone, poi ha inveito contro i militari, facendone cadere uno a terra. Per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale oltre al reato per maltrattamenti in famiglia.

Sabato notte, invece, i militari della caserma di Fagnano Olona hanno arrestato un italiano del ‘76. Anche in questo caso l’intervento è stato eseguito a seguito di una lite in famiglia. Alla vista dei militari il 47enne si è scagliato contro gli uomini dell’arma sferrando un pugno e ferendo lievemente un militare.

Entrambi sono stati processati questa mattina a Busto Arsizio con rito direttissimo.