Vip da tutto il mondo all’Isola Bella per l’evento di Louis Vuitton

(foto Reporter di Volo) Un evento privato di gala, alla Rocca di Angera, nella serata del 23 maggio, ha aperto in grande stile gli appuntamenti della Louis Vuitton Cruise sul Lago Maggiore.

La celebre casa di moda ha scelto infatti il Verbano, e in particolare l’Isola Bella del circuito Terre Borromeo, per presentare la nuova collezione. L’evento clou, la sfilata, è in programma per oggi 24 maggio. Attesi a Stresa e nei dintorni centinaia di ospiti internazionali, tra cui molti influencer del mondo della moda, dello spettacolo, modelle e giornalisti del settore. Su Instagram #lvcruise24, l’hashtag dedicato alla giornata, vede già numerosi contributi caricati dagli invitati, molti dei quali contano centinaia di migliaia di follower in tutto il Mondo.

In particolare, l’attesa è per il rapper Felix, seguitissimo personaggio della scena K-Pop, il cui arrivo in Italia è atteso da moltissimi fan. Secondo le indiscrezioni per l’appuntamento di Vuitton sarebbero arrivati sul Lago Maggiore anche Madonna e Oprah Winfrey ma sono ben ottocento i personaggi attesi.

Per consentire lo svolgimento della giornata e dei momenti collaterali e preparatori l’Isola Bella è stata chiusa al pubblico e rimarrà a ingresso riservato fino al 25 maggio.

