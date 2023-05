Visita del Prefetto di Varese alla redazione di Varesenews: focus sulla demografia e le sfide sociali

Il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, è stato in visita alla redazione di Varesenews. L’incontro, che ha visto la partecipazione del direttore del giornale, Marco Giovannelli e dei giornalisti della redazione, ha offerto l’opportunità di discutere una serie di temi cruciali per la provincia.

Uno dei punti centrali del dialogo è stato l‘andamento demografico della provincia di Varese e le sue implicazioni future sulla società. Il Prefetto Pasquariello ha sottolineato l’importanza di considerare questo tema come una delle priorità da affrontare, evidenziando come le tendenze demografiche possono avere un impatto significativo su vari settori, dalla sanità all’istruzione, dalla sicurezza sociale all’economia.

Il Prefetto ha inoltre presentato un bilancio del suo primo anno di incarico in provincia di Varese. Nel corso dei dodici mesi, ha portato avanti numerosi appuntamenti di ascolto con sindaci, istituzioni e associazioni del territorio. Queste interazioni, ha spiegato, sono state fondamentali per comprendere le esigenze specifiche della comunità e per individuare le aree d’intervento più urgenti.

Tra i temi emersi come più sensibili nel corso di questi incontri, il Prefetto ha menzionato in particolare il contrasto allo spaccio di droga in ambito boschivo e il disagio giovanile. Pasquariello ha evidenziato come questi problemi richiedano un approccio olistico e la collaborazione di vari attori sociali.

Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di droga, il Prefetto ha dichiarato che è in corso un impegno costante per affrontare il fenomeno, con particolare attenzione ai luoghi naturali che possono diventare terreno fertile per queste attività illecite.

Ancora più complessa è la questione del disagio giovanile, un problema segnalato da molti sindaci del territorio. Pasquariello ha enfatizzato come sia necessario un impegno collettivo per affrontare questa sfida. In particolare, la scuola, attraverso progetti educativi specifici, può svolgere un ruolo fondamentale, ma è essenziale coinvolgere anche la società nel suo complesso per creare un ambiente supportivo e stimolante per i giovani.

La visita del Prefetto alla redazione di Varesenews si è conclusa con un reciproco impegno a mantenere un dialogo aperto e costruttivo sui temi di rilevanza per la comunità.