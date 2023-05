Vittorio Brumotti allo stadio di Varese per la giornata della legalità

Ragazzi allo stadio per vivere la legalità con un testimonial che ci mette la faccia: Vittorio Brumotti, che più di una volta ha pagato le conseguenze di servizi giornalistici che hanno denunciato degrado e spaccio nei quartieri difficili di molte città, pezzi andati in onda sul tg satirico “Striscia la notizia”. Brumotti (nella foto, wikipedia), con altri testimonial della legalità, anch’essi impegnati in prima persona ogni giorno in prima linea perché magistrati, sarà a Varese il prossimo 20 maggio, per la seconda edizione della manifestazione di “Per non dimenticare – giornata in memoria di falcone e Borsellino”, che lo scorso anno ha segnato un grande successo in termini di partecipazione soprattutto fra i giovani delle scuole del capoluogo.

Il 23 maggio 1992 infatti l’Italia venne scossa dall’esplosione di una bomba che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta sulla strada che collega l’aeroporto di Palermo al capoluogo siciliano. Appena due mesi dopo, il 19 luglio, un’altra bomba uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta mentre stavano uscendo dalla casa della madre di Borsellino, dove si erano riuniti per il pranzo.

Falcone e Borsellino erano due magistrati coraggiosi e tenaci che si erano dedicati alla lotta contro la mafia e avevano messo a rischio la loro vita per far emergere la verità e farla trionfare sulla criminalità organizzata. La loro morte fu un colpo terribile per l’Italia intera, che vide in loro dei simboli della lotta alla mafia.

Il 20 maggio 2023 si terrà a Varese una manifestazione per ricordare proprio i due magistrati che pagarono con la vita il loro impegno contro le mafie: gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i magistrati e di capire il lavoro che essi svolgono per contrastare la criminalità organizzata. La partita di calcio che si terrà nel pomeriggio, con la partecipazione di Vittorio Brumotti e Roberto Bof, rappresenterà un momento di svago ma anche di riflessione sulla gravità della situazione.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione dei ragazzi della Scuola di ballo “Performance Academy di Luino“, che eseguiranno delle coreografie a tema sulla lotta alla mafia. Infine, si sfideranno la Nazionale Italiana Magistrati, le Vecchie Glorie Serie A e il Varese Calcio, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza all’associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori e alla Fondazione Giacomo Ascoli.