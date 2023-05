“Volevo solo fare la calciatrice”: incontro con Alice Pignagnoli a Fagnano Olona

Venerdì 12 Maggio alle ore 19 presso l’aula magna delle Scuole E. Fermi di Fagnano Olona, Mariella Lamonica, giornalista sportiva, dialogherà con Alice Pignagnoli autrice del libro “Volevo solo fare la calciatrice”.

Alice Pignagnoli, nata a Reggio Emilia, era una bambina vivace e curiosa con il sogno di diventare calciatore, perché le bambine, a metà degli anni Novanta in Italia, “non possono giocare calcio”.

Alice è portiere di calcio con oltre 250 presenze tra Serie A e Serie B, ha militato in diverse squadre, tra cui ACF Milan, Napoli e Torres con cui ha vinto un Campionato Italiano e una Supercoppa Italiana. Nel 2020 diventa mamma di Eva saltando agli onori delle cronache per il rinnovo del contratto al 7° mese di gravidanza e il rientro in campo lampo a 100 giorni dal parto.

Nell’estate 2022 si accorda con la Lucchese, società di Serie C, ma nell’ottobre seguente, sospende la propria carriera, dopo aver scoperto la sua seconda gravidanza; nonostante l’appoggio dell’allenatore e delle compagne di squadra, la società si rifiuta di pagare alla giocatrice le mensilità rimaste, arrivando a escluderla dalla rosa.

Pignagnoli decide di denunciare pubblicamente l’accaduto attirando l’attenzione delle maggiori testate giornalistiche, del Parlamento ma anche della dirigenza della Ternana, che si offre di ingaggiare la giocatrice e sostenerne le spese.

La storia di una donna, che attraverso le insidie che la nostra società ha preparato per le bambine che non hanno sogni conformabili, scoprirà come e a che prezzo realizzare tutti i suoi sogni.

L’evento, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Fagnano Olona, rientra nel neonato progetto “Donne sui Tacchetti” che si pone come obiettivo primario quello di combattere stereotipi e pregiudizi di genere in ambito calcistico attraverso cultura, divulgazione e formazione.