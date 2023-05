Voto di scambio politico mafioso, al via il processo all’ex-sindaco di Ferno

Ha preso il via questa mattina a Busto Arsizio il processo nei confronti dell’ex-sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, imputato per il reato di voto di scambio politico mafioso durante le elezioni comunali del 2017, a seguito dell’inchiesta portata avanti dal sostituto procuratore della Dda di Milano Alessandra Cerreti che questa mattina era in aula.

Insieme a lui sono a processo anche Mario Curcio, considerato il braccio destro di Emanuele De Castro (ex-cassiere della locale di ‘ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo, oggi collaboratore di giustizia, ndr) e uomo cerniera per i contatti con l’allora primo cittadino del paese che ospita l’aeroporto di Malpensa sul suo territorio, Francesco Murano e i due fratelli Geracitano.

Questi ultimi sono accusati di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso e, dopo un primo respingimento in fase di udienza preliminare, hanno reiterato questa mattina la richiesta di patteggiamento ad un anno al collegio giudicante presieduto dal giudice Giuseppe Fazio. Proprio per dirimere questa richiesta, possibile grazie alla riforma Cartabia, il presidente ha chiesto la produzione documentale necessaria al pm e ha rinviato per una decisione all’udienza del 30 maggio prossimo.

Gesualdi, difeso dall’avvocato Gianluca Franchi, viene tirato in ballo dalle dichiarazioni di De Castro nell’ambito delle pressioni fatte sull’amministrazione comunale a seguito delle elezioni del 2017 che vinse per un pugno di voti. Gesualdi, in qualità di candidato sindaco avrebbe accettato la promessa da Emanuele De Castro effettuata per il tramite di Mario Curcio, suo uomo di fiducia, ed Enzo Misiano (all’epoca responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, già condannato nell’ambito del processo Krimisa). Lui, che questa mattina ha assistito all’udienza, si è sempre detto innocente sostenendo che non ci sarebbe stato nessun accordo e che l’organizzazione criminale non ebbe mai un favore da parte sua.