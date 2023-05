Whirlpool Corporation apre la nuova sede a Milano nel quartiere Certosa

Whirlpool Corporation ha aperto la sua nuova sede a Milano in via Varesina 204, nel quartiere Certosa. Annunciati lo scorso anno, i nuovi uffici della regione Europa, Medio Oriente e Africa di Whirlpool si sviluppano su oltre 7.000 mq in un edificio a due piani. Con oltre

400 persone provenienti da più di 100 nazionalità diverse, la nuova sede regionale ospita alcune tra le funzioni di rilievo dell’azienda: marketing, risorse umane, ufficio legale, finance, comunicazione, commerciale ma anche real estate e IT. Un edificio totalmente carbon-free che ha l’obiettivo di combinare benessere, innovazione e sostenibilità in un immobile certificato Leed Gold grazie a un mix efficiente dal punto di vista della funzionalità e dell’impatto sull’ambiente. Un esempio di punta del nuovo modo di concepire gli spazi lavorativi secondo Whirlpool Corporation: innovazione, efficienza, collaborazione, flessibilità e sostenibilità.

L’edificio sorge nel quartiere di Certosa, un’area in via di sviluppo dove, nell’ottobre scorso, Whirlpool ha contribuito con oltre 100 dipendenti volontari dell’area Emea all’importante progetto di riqualificazione urbana a beneficio di tutta la comunità che la vive ogni giorno.