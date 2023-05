Whirlpool Emea, sulla fusione con i turchi il Governo eserciterà il Golden Power

Rispetto alla fusione tra Whirlpool Emea e la turca Arçelik per la creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici, il Consiglio dei ministri ha approvato un Dpcm con cui l’esecutivo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici, il cosiddetto Golden Power. Nel decreto si autorizza l’operazione ponendo specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e quindi dei livelli occupazionali.

Le condizioni poste dal Governo comprendono il mantenimento degli stabilimenti produttivi in Italia e dei relativi livelli occupazionali. L’operazione di fusione con i turchi coinvolge i siti produttivi dislocati in Lombardia, in Toscana e nelle Marche, per un totale di 4.638 dipendenti. A Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, Whirlpool ha il polo dell’elettrodomestico da incasso che dà lavoro a circa duemila persone. (Fonte Ansa)