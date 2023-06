24 Ore di Le Mans, un secolo di leggenda. Varese tifa Alessio Rovera

Alle ore 16 di sabato 10 giugno scatterà la 91a edizione di una della gare motoristiche più famose e importanti del mondo, la 24 Ore di Le Mans. Un appuntamento che questa volta riveste una valenza ancora più speciale, perché sarà l’edizione del Centenario visto che la storia ebbe inizio nel 1923. E visto che, dopo molti anni, nella classe regina della gara si daranno battaglia numerose case automobilistiche di primaria importanza.

Alla competizione che si disputa (fin da mercoledì 7) sul circuito della Sarthe, la provincia di Varese sarà rappresentata da Alessio Rovera, il 27enne di Casbeno che è pilota ufficiale della Ferrari e che è iscritto alla categoria LMGTE-Am. In questo articolo troverete tutte le notizie relative a Rovera e come seguire la sua 24 Ore che si concluderà domenica alle 16.

SQUADRA E VETTURA

Rovera sarà uno dei tre piloti che si alterneranno a bordo della vettura caratterizzata dal numero 83, una Ferrari 488 in versione GTE. La macchina è gestita dal team piacentino AF Corse Richard Mille, quello considerato più vicino al Cavallino Rampante (si occupa anche delle Ferrari della classe regina, la Hypercar). Conoscere numero di gara e scuderia è importante perché nelle grafiche televisive e nelle comunicazioni la squadra è indicata con questi particolari.

Insieme a Rovera ci saranno la giovane pilota francese Lilou Wadoux, anch’essa ufficiale Ferrari, e il gentleman argentino Luis Perez Companc. La presenza di quest’ultimo è determinante: la categoria “Am” prevede appunto la partecipazione di un pilota non professionista quale è il sudamericano.

LE MANS E IL MONDIALE ENDURANCE

La 24 Ore di Le Mans è la tappa più importante del Mondiale Endurance, il FIA WEC, che è articolato in sette prove. La corsa francese è l’unica con questa durata e quindi assegna un numero molto maggiore di punti rispetto alle altre corse: è dunque fondamentale ottenere un buon risultato anche per la classifica.

Come detto, Rovera-Wadoux-Perez gareggiano nella classe LMGTE Am, l’unica quest’anno che prevede l’utilizzo delle vetture Gran Turismo (GT), bolidi derivati dalla serie e non prototipi. Finora la vettura #83 ha ottenuto un primo posto alla “6 Ore di Spa-Francorchamps”, un secondo alla “6 Ore di Portimao” e un ritiro senza punti alla “1000 miglia di Sebring”. Rovera e soci hanno conquistato 43 punti e sono secondi in classifica ma la Corvette di Keating, Catsburg e Varrone ha già incamerato 82 punti. In chiave mondiale Le Mans può cambiare la situazione ma per la Ferrari è necessario fare meglio della Corvette.

Rovera (a destra) sul primo gradino del podio di classe nel 2021

ALESSIO E LE MANS

Rovera ha vinto per due volte il titolo mondiale WEC: nel 2021 proprio in LMGTE Am e nel 2022 sul prototipo in classe LMP2 (sempre insieme a Nielsen e Perrodo). Due anni fa per la corona iridata fu determinante proprio il successo a Le Mans, ottenuto sempre con una Ferrari 488 GTE. Lo scorso anno invece il terzetto chiuse in seconda posizione e fece comunque un bottino importante in chiave classifica assoluta.

La Ferrari numero 50 di Fuoco, Molina e Nielsen – foto FIA WEC

LE ALTRE CLASSI

Le GT sono la classe “minore” per prestazioni tra quelle in gara a Le Mans. Il confronto principale è quello tra le Hypercar, la classe regina che è decollata questa stagione: le Toyota restano le vetture con la maggiore esperienza e con i favori del pronostico ma squadre come Ferrari-AF Corse, Porsche-Penske e Cadillac Racing hanno mostrato ottime qualità. Più in difficoltà invece Peugeot, Vanwall e Glickenhaus. In tutto a Le Mans ci saranno 16 Hypercar (4 Porsche, 3 Cadillac, 2 Toyota, 2 Ferrari, 2 Peugeot, 2 Glickenhaus, 1 Vanwall).

Sono invece 24 le vetture in LMP2: tra queste i prototipi messi in pista da due squadre italiane, Prema Racing e AF Corse. 21 infine gli equipaggi di LMGTE Am.

LA GARA IN TV

In Italia tutte le sessioni di prove, l’Hyperpole e la 24 Ore saranno trasmesse in diretta televisiva integrale in alternanza fra i canali Eurosport ed Eurosport 2.