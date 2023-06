A Castronno i giovani musicisti celebrano Ciaikovskij

Domenica 11 giugno un gruppo di ragazzi, dagli 8 ai 23 anni, coordinati dalla professoressa Cristina Majocchi, ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico presente all’evento “Ciaikovskij project” presso la sede dell’associazione Alpha Musica di Castronno.

Per celebrare i 130 anni dalla scomparsa di Ciaikovskij, gli studenti di pianoforte, canto e flauto traverso si sono alternati nell’esecuzione dal vivo di alcune tra le sue più celebri composizioni: brani per pianoforte scelti da “Le Stagioni” e “Album per la gioventù”, arie da camera, in lingua originale, per canto e pianoforte e trascrizioni tratte dai balletti più famosi. Come scriveva Ciaikovskij due secoli fa: “I fiori, la musica e i giovani sono i gioielli della vita”.

Nella foto alcuni tra i protagonisti: Valentina Bardelli (8 anni), Bianca Bardelli (9), Silvia Cazzola (23), Marco Colombo (18), Riccardo De Cesare (11), Alberto Ferraro (19), Leonardo Grossi (10), Lorenzo Rabuffetti (12), Leonardo Schiavini (16).