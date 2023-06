A Gallarate anche Forza Italia alla manifestazione per l’ospedale

«Forza Italia da tanto tempo ha fatto sentire la sua voce per l’ospedale, anche oggi vuol far sentire la sua presenza». E Forza Italia sarà anche alla manifestazione di questa sera, giovedì 8 giugno, convocata in difesa del Sant’Antonio Abate.

«Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione di questa sera» dice il coordinatore Nicola Mucci. L’idea della partecipazione era già emersa, ma è stata sancita anche durante una serata di confronto con gli iscritti, alla presenza del neo-segretario provinciale Pietro Zappamiglio, che proprio da Gallarate ha iniziato il suo tour dei circoli degli “azzurri”. «Ci saremo, ci saranno i consiglieri comunali, perché riteniamo che il tema dell’ospedale sia un tema trasversale, fondamentale per la città».

Mucci rivendica un’alta attenzione da parte del partito, nel tempo. E in effetti anche in consiglio comunale negli ultimi anni, dal fronte della maggioranza, sollecitazioni e critiche sono arrivate spesso proprio da Forza Italia – segnatamente da Calogero Ceraldi – di fronte ai segnali di indebolimento e progressiva crisi del Sant’Antonio Abate, anche quando il tema non era ancora “esploso” come è accaduto in questa primavera.

A un anno e mezzo fa (dicembre 2021) risale la prima manifestazione organizzata dalle associazioni del terzo settore, pochi mesi dopo le elezioni comunali, quando il tema dell’ospedale era stato sollevato dal centrosinistra e dai civici. Oggi le associazioni tornano in piazza e appunto anche Forza Italia «vuol far sentire la sua presenza e la vicinanza ai temi del mantenimento e dello sviluppo del nostro ospedale cittadino, al di là di ogni altro ragionamento politico».

Se civici e centrosinistra hanno a lungo sostenuto la necessità di una reazione forte, nel resto del centrodestra la posizione sulla manifestazione è stata più tiepida: Fratelli d’Italia settimana scorsa aveva preso tempo, ma paventava «strumentalizzazioni». Ancora in queste ore Giuseppe De Bernardi Martignoni teme «che arrivino attacchi» a chi gestisce la sanità regionale, anche se non esclude di esserci «se rientro in tempo dalla commissione al Pirellone» (FdI rivendica anche di aver portato a Gallarate Bertolaso, «che è un risultato importante»).

Il sindaco Cassani stamane diceva di avere impegni personali che potrebbero trattenerlo. Ci sarà invece Luigi Galluppi, della civica centrista di maggioranza Centro Popolare Gallarate.

La presa di posizione in consiglio comunale. “Partiamo dal testo proposto da Galluppi”

Dal punto di vista politico poi c’è un altro fronte, quello di una presa di posizione del consiglio comunale: le opposizioni hanno presentato un testo, dal lato della maggioranza invece si è fatta avanti appunto Centro Popolare Gallarate, con la mozione presentata da Luigi Galluppi.

Come si pona Forza Italia? «Ci pare un testo importante da cui poter partire per trovare unitarietà» dice Mucci. «Sperando che non ci siano divisione Lavoreremo per far sì che questa mozione possa essere approvata e dia un messaggio chiaro alla Regione».

Certo, lunedì si va in consiglio comunale e ci sono due testi diversi all’ordine del giorno. È possibile arrivare a dare un messaggio unitario, non solo nella maggioranza ma anche con l’opposizione? «Noi ce lo auguriamo» dice Mucci.