A Laveno Mombello si chiude il progetto Young Laghée e una “visione” sull’area Gaggetto

Il 30 maggio, nella Sala Consigliare di Villa Frua a Laveno Mombello, si è tenuta la restituzione alla cittadinanza del progetto Young Laghée, un’iniziativa di progettazione partecipata del Comune realizzata in collaborazione con l’Ong Cast e l’associazione culturale Wg Art, coofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’anno 2020 e 2021 nell’ambito del bando Fermenti In Comune di ANCI.

Laghée è il termine dialettale con cui si definiscono gli abitanti del lago, ed è per questo che il progetto Young Laghée si è rivolto alla popolazione giovanile del comune di Laveno Mombello e dei comuni limitrofi. In base ad un’indagine realizzata a inizio Gennaio 2021, gli interessi espressi dai giovani di età compresa dai 16 ai 25 anni, riguardano maggiormente: l’ambiente, la musica, lo sport e l’attualità, mentre la necessità principale risulta essere la possibilità di avere spazi per fare sport all’aperto, studiare e ritrovarsi.

Durante l’incontro sono state presentati i sondaggi e le varie attività realizzate: il prof. Piero Poggioli del Politecnico di Milano, insieme all’architetto Chiara Mezzetti, alla prof.ssa Alessandra Pandolfi e a tre giovani tesisti, hanno esposto i risultati delle Young Laghée Delle aree prese in esame sono state individuate le zone di maggiore interesse da parte dei giovani e ne sono state analizzate i punti di forza e le criticità. Infine, ne è stata scelta una: il Gaggetto, sul lungolago di Laveno Mombello. Per quest’area si è deciso di ampliare l’area sportiva e ludica e delle sedute, al fine di rendere questo luogo più inclusivo, accogliente e sicuro.

A seguire, Erica Belli e Matteo Spertini del collettivo Voce, hanno realizzato un’esposizione con le fotografie realizzate durante gli incontri con i partecipanti al workshop, dove si è indagato sulle potenzialità delle aree del territorio.

Le azioni realizzate negli ultimi mesi sono state molteplici: innanzi tutto c’è stata l’attivazione del Consiglio Comunale dei giovani e l’istituzione di borse lavoro per ragazzi dai 16 ai 26 anni, per la realizzazione di itinerari turistici innovativi pensati per giovani visitatori al fine di incentivare e valorizzare le attività turistiche. Per quanto riguarda gli interventi sul territorio di rigenerazione urbana si sono tenuti workshop sui temi dell’arte, con particolare focus sul graffitismo a cui è seguita la realizzazione di di una Hall of Fame, cioè un muro individuato dal Comune in cui sarà possibile per tutti dipingere e realizzare murales. Adesso l’Amministrazione Comunale entrerà nella fase operativa.

“Soddisfazione per il progetto è stata espressa da Fabio Bardelli, Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica che ha sottolineato l’entusiasmo, il cuore e la freschezza delle idee restituite su alcune tavole presentate durante l’incontro. Il percorso di riscoperta del territorio e progettazione dello spazio pubblico può avvenire solo se animato da questi sentimenti ed accompagnato dalla grande professionalità dimostrata.”