A Luino Italia e Svizzera si confrontano sulla sicurezza del fiume Tresa e delle infrastrutture critiche

Nuova tappa del progetto Interreg Italia-Svizzera SICt, che punta ad accrescere la condivisione di conoscenze e informazioni sulle infrastrutture critiche transfrontaliere attraverso la realizzazione di sistemi di monitoraggio congiunto e procedure di comunicazione efficaci e condivise tra i due stati.

Martedì 27 giugno Palazzo Verbania a Luino ospiterà il convegno “I prodotti del progetto SICt per la sicurezza delle infrastrutture – Il Tresa e il territorio di Luino”, organizzato dalla Protezione civile di Regione Lombardia in collaborazione con i partner del progetto.

Il convegno sarà un importante momento di confronto su tematiche e strumenti riguardanti la sicurezza delle infrastrutture e del territorio, in un’ottica di proficua collaborazione tra Italia e Svizzera.

La mattina sarà dedicata ad illustrare gli accordi nati dal progetto, che caratterizzeranno le attività dei prossimi anni in tema di monitoraggio ambientale e territoriale e dello scambio di informazioni in situazioni di emergenza. In particolare verrà illustrata la Piattaforma Infrastrutture Critiche dedicata agli enti istituzionali, agli operatori di infrastrutture di trasporto e ai soggetti deputati a portare soccorso in caso di emergenza.

Nel pomeriggio gli interventi si concentreranno sul contesto luinese, con particolare riferimento al rapporto tra il territorio e il fiume Tresa, corso d’acqua esteso tra due laghi e due nazioni. Sarà anche presentato il nuovo sistema di monitoraggio del Tresa in corrispondenza del ponte della strada statale 394, acquistato con le risorse del progetto SICt.

A chiusura della giornata in una tavola rotonda soggetti deputati al monitoraggio, allertamento e gestione dell’emergenza si confronteranno sull’interrelazioni tra strumenti di monitoraggio, procedure e pianificazione di protezione civile.

Corollario alla giornata sarà la presentazione della mostra fotografica “Pericoli naturali e infrastrutture critiche”.

Per la partecipazione al Convegno è richiesta l’iscrizione tramite l’apposito modulo on line che trovate cliccando qui

Agli iscritti che avranno indicato di voler partecipare online verrà in seguito trasmesso l’indirizzo a cui collegarsi per seguire la diretta del convegno.

Qui il programma dettagliato del convegno