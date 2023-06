A Luino una serata per celebrare il centenario della nascita di Giovanni Testori

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo, insieme alla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Luino e all’Associazione Culturale Casa Testori, celebra il centenario della nascita di Giovanni Testori proponendo l’incontro “L’avventura umana di Giovanni Testori raccontata da Giuseppe Frangi”, che si terrà sabato 10 giugno alle ore 18 a Palazzo Verbania di Luino.

Scrittore, drammaturgo, pittore, critico d’arte, poeta, regista e attore, Giovanni Testori è uno dei maggiori intellettuali del Novecento e Giuseppe Frangi, giornalista e anima dell’Associazione Culturale Casa Testori, presenterà ed approfondirà alcuni dei tratti più significativi del grande autore anche in riferimento ad alcuni aspetti della sua esperienza umana che lo hanno visto protagonista anche del nostro territorio.

L’evento, che verrà realizzato in collaborazione con Meet the Meeting, sarà inoltre l’occasione per conoscere e sostenere il Meeting di Rimini che nella prossima edizione (20-25 agosto 2023) ricorderà proprio Testori con tre convegni e uno spettacolo. Al termine della serata sarà possibile contribuire alla costruzione del Meeting, donando e ricevendo in omaggio un’ottima bottiglia di vino.