A Luino una serata per parlare di alimentazione tra salute umana e salute del pianeta

(A cura di Giorgio Ferri del Tavolo per il Clima di Luino)

I nostri più antichi progenitori (vissuti nel paleolitico) praticavano la caccia per nutrirsi di carne. Gli animali che venivano cacciati erano selvatici. L’ecosistema era in perfetto equilibrio, perché gli esseri umani non erano miliardi e le specie animali si riproducevano secondo natura e non venivano sterminate o cancellate.

Oggi si va a caccia solo per divertimento (ammesso che uccidere esseri viventi possa divertire) ma tutti noi mangiamo carne alla grande, perché con la nostra scintillante intelligenza abbiamo inventato l’allevamento intensivo degli animali destinati alle nostre tavole. Tralasciamo l’orrore che si prova a visitare i luoghi dove decine di migliaia di animali stipati in spazi ridottissimi vengono imbottiti di antibiotici (se si ammalano non sono più vendibili) e in alcuni casi persino di ormoni (per accelerarne la crescita e anticiparne la commercializzazione) e fermiamoci a considerare le conseguenze sulla nostra salute e sul clima.

Direttamente per la salute: maggiore assuefazione agli antibiotici e minore difesa contro le infezioni; rischi di

contaminazione, considerate le condizioni igieniche degli allevamenti intensivi, spesso a dir poco precarie; carne di bassa qualità, povera di sostanze nutritive e ricca di grassi saturi e proteine. Per il clima, l’ambiente e indirettamente per la salute: produzione di enormi quantità di anidride carbonica, ammoniaca, metano, polveri sottili; perdita di biodiversità a causa del cambiamento di uso del suolo; deforestazione, inclusa quella dell’Amazzonia.

L’occasione per una riflessione su questi ed altri temi è fornita dalla serata in programma a Palazzo Verbania a Luino il 16 giugno prossimo alle ore 21:00 dal titolo «Ci stiamo mangiando il pianeta. Cibo sano, pianeta sano: un’alimentazione sostenibile è possibile».

Parleremo di allevamenti intensivi, ma anche di agricoltura, di industria alimentare e in generale del rapporto tra le nostre scelte alimentari, la nostra salute e la salute del Pianeta con la giornalista di Euractiv Giorgia Colucci, collaboratrice del Fatto Quotidiano, con Alessandra Baruffato, medico e nutrizionista, collaboratrice dell’associazione La Grande Via di Franco Berrino, con Andrea Sessa, agrotecnico esperto in enogastronomia e filosofia del cibo e infine con la professoressa Laura Tavani, referente del Laboratorio Cibo e Ambiente del Tavolo per il Clima di Luino. La serata, dopo gli interventi degli esperti, vedrà l’intervento degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Germignaga, che presenteranno il lavoro da loro svolto in classe sul tema dei cambiamenti climatici. Seguirà, come sempre, il dibattito pubblico. Vi aspettiamo!