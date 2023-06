A Maccagno la messa per i sessant’anni di sacerdozio di don Eugenio Rossotti

Si è svolta questa mattina nella Chiesa di San Quirico a Pino Sul Lago Maggiore nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, un borgo meraviglioso incastonato nel profondo nord del varesotto tra la Svizzera, il Lago Maggiore e con di fronte il Piemonte la santa messa per il sessantesimo di sacerdozio di don Eugenio Rossotti, presbitero dal 1963 ordinato dall’allora mons. Giovanni Colombo che era vescovo ausiliare di Milano. Hanno concelebrato con lui don Giancarlo Greco e altri sacerdoti della fraternità Schuster e il decano e prevosto di Luino don Sergio Zambenetti. Erano presenti oltre 300 persone, tra cui il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera e il prosindaco di Pino Mauro Fiorini.

Nel corso di un’omelia bella, profonda e toccante don Sergio ha commentato le letture del giorno e ha delineato la figura di don Eugenio, paragonandolo a Noè. Don Sergio ha evidenziato l’importanza della compagnia del movimento di Comunione e Liberazione per don Eugenio, che ha fatto tanto bene per molti e altrettanto ne ha ricevuto. La messa oltre che molto partecipata è stata solenne e ben vissuta dal numeroso popolo di Dio presente.

Al termine della funzione, don Eugenio ha ringraziato tutti, in particolare le comunità di Busto Arsizio, Magnago dove è stato 30 anni parroco e quelle di Pino e Tronzano che segue dal 2018 e ha detto che il suo programma di vita pastorale in 60 anni di sacerdozio è l’incontro con Cristo, la bellezza dell’appartenenza a un popolo di Dio in una compagnia che è sempre in cammino e infine la missionarietà a cui dobbiamo sempre tendere. La giornata è proseguita col pranzo comunitario in oratorio e il rosario e la benedizione al pomeriggio. Una bella giornata di festa e di fede per un sacerdote buono, raffinato e che ama il suo gregge.