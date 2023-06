A Mercallo inaugurati i cantieri delle rotonde sulla SS629

Col taglio del nastro, la mattina di sabato 17 giugno si sono inaugurati i cantieri per la costruzione delle tre rotonde lungo la SS629 (la “superstrada”), che elimineranno i semafori negli incroci di Vergiate, Mercallo e Malgesso. La prima rotonda a essere completata sarà quella di Vergiate (all’incrocio con via San Giorgio, dove sono in corso già da tempo i lavori di ampliamento della strada). Dopodiché sarà il turno di quella di Mercallo (all’incrocio con via Fornace). L’ultima a essere completata sarà quella di Malgesso. Secondo la tabella di marcia, le prime rotonde saranno completate entro l’anno, mentre l’ultima verrà conclusa all’inizio del 2024.

All’inaugurazione di sabato 17 giugno hanno partecipato anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo, il sindaco di Vergiate Daniele Parrino, il vicesindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Emilio Di Donato insieme ai tanti amministratori dei comuni attraversati dalla SS629, che collega l’autostrada A8/A26 all’alto Varesotto.

«Queste semplici rotatorie – ha affermato il ministro Giorgetti – danno senso a una strada a percorrenza veloce che dovrebbe condurre verso il luinese e l’alto Varesotto, ma che per tanti anni è stata esasperante a causa dei troppi semafori».

«Si rende – ha sottolineato Fontana – più funzionale l’attraversamento di questi incroci e si va nella direzione di uno dei punti del nostro piano regionale di sviluppo che è la Lombardia connessa con le infrastrutture materiali e immateriali. Così si deve fare per rendere più veloce e più grande la nostra regione».

«La Provincia – ha poi aggiunto Magrini – prevede già di realizzare una nuova rotonda a Comabbio all’intersezione tra la SS629 e la Sp33. Un’altra opera importante che permetterà di rimuovere un ulteriore semaforo e rendere più scorrevole l’intersezione».